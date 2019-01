監視社会ADV『Orwell』が日本語含む複数言語で有志翻訳者を募集

2016年にシーズン1の「Keeping an Eye On You」、2018年にシーズン2の「Ignorance is Strength」がリリースされた監視社会を描くアドベンチャーゲーム『Orwell』ですが、デベロッパーOsmotic Studiosは日本語含む複数の言語での有志翻訳者を募集しています。

リリース以来ローカライズの要望が多かったという本作。ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、簡体字中国語に関してはプロのローカライズサービスを利用しており、まもなく登場予定。イタリア語、日本語、ポルトガル語などカバーできていないその他の言語はCrowdinによる有志翻訳を利用するとのことです(まずはシーズン1の「Keeping an Eye On You」から)。

本作のようにテキストの多いアドベンチャー系ゲームはやはり日本語化されると有り難いですね。翻訳に自信のある方やゲームのローカライズを経験したいという方は参加してみてはいかがでしょうか。