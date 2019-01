SAY-LAのNewシングル『YES，肯定ペンギン』がランキング1位！

【タワーレコードランキング 2018年12月31日~2019年1月6日】

【タワーレコード全店J-POPシングルランキング】2018. 12.31-2019. 1.6

1. YES,肯定ペンギン : SAY-LA

2. レッツゴーボウリング : 桑田佳祐&The Pin Boys

3. 帰り道は遠回りしたくなる : 乃木坂46

4. Lemon : 米津玄師

5. stereo future : BiSH

6. Memorial : King & Prince

7. Flamingo/TEENAGE RIOT : 米津玄師

8. Stand by you : SKE48

9. THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 12 D/Zeal : D/Zeal

10. U.S.A. : DA PUMP

【タワーレコード全店J-POPアルバムランキング】2018. 12.31-2019. 1.6

1. POP VIRUS : 星野源

2. ボヘミアン・ラプソディ : Queen

3. The Year of Yes: 3rd Special Album : TWICE

4. Thanks Two you : タッキー & 翼

5. BDZ : TWICE

6. New Chapter #2: The Truth of Love : 15th Anniversary Special Album : 東方神起

7. Don’t Mess Up My Tempo: EXO Vol.5 : EXO

8. BOOTLEG : 米津玄師

9. COLORIZ: 1st Mini Album : IZONE

10. Life is going on and on : MISIA

