日本で続々リメイク『SUITS』『グッド・ワイフ』を超える？最強リーガルドラマ『グッド・ファイト』とは？

最近、海外ドラマが日本で続々リメイクされています。フジテレビの月9ドラマ『スーツ/SUITS』に続いて、1月からはTBS日曜劇場で『グッドワイフ』が放送スタート!日本でリメイクが難しいリーガルドラマを成功させる秘訣とは?そして、この2作を超えるかもしれない!?最強リーガルドラマ『グッド・ファイト』をご紹介!

リーガルドラマはリメイクが難しい……しかし、やり方がないわけではない。

SUITS -- 'Dog Fight' Episode 112 -- Pictured: (l-r) Gabriel Macht as Harvey Specter, Patrick J. Adams as Mike Ross (Photo by Christos Kalohoridis/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

日本の一般市民にとっては、「裁判」なんて、遠い存在。

訴訟社会のアメリカと違って、「裁判」や「弁護士」は、身近な存在として感じることはできません。

それゆえ、アメリカで大ヒットしたドラマだからといって、リーガルドラマを日本でリメイクしても、必ずしもヒットするとは限らないでしょう。

法廷シーンや、弁護士と検事の論戦など、日本人にとってはなじみの薄い設定を受け入れさせる、しっかりとした脚本力が必要となってきます。

この作業が、かなりハードルが高い。

しかし、やり方がないわけではありません。

簡単に言えば、法廷での裁判シーンを極力少なくすればいいのです。

今回、日本でリメイクされたアメリカ版『スーツ/SUITS』は、リーガルドラマとはいっても、法廷でのシーンが少ないのが特徴。

法廷での弁護シーンよりも、主人公の男性二人ハーヴィー(ガブリエル・マクト)と、マイク(パトリック・J・アダムス)の関係性に重きを置くストーリー展開の方が気になるドラマです。

二人の関係性は、「犯罪が絡んでいるのでちょっぴり危険」というシュチュエーションも、視聴者を惹きつけます。

この魅力的なバディ感を描くのであれば、リーガルドラマであってもリメイクしやすいのではないでしょうか?

つまり、裁判になじみの薄い日本でも、法廷以外の要素が魅力的なドラマであれば、ヒットする可能性があるということです。

日本版『スーツ/SUITS』は、日本独自のバディ感を出していた。

フジテレビ系列の「月9」枠で放送された日本版『スーツ/SUITS』は、3か月間の平均視聴率が、10.8%ということで、まずまず、成功したといっていいでしょう。

リメイクが成功した理由は、原作と同じように法廷シーンを少なくして、主人公二人のバディ感に重きを置いたことにあると感じました。

日本版の主人公は、甲斐正午(織田裕二)と、鈴木大貴(中島祐翔)。

二人の実年齢差は、26才あるので、原作とは少し違う感覚のバディ感ではあります。

それでも、父親的目線で若手を鍛えるという感じが、日本的でイイと思いました。

リメイクといえども、独自の路線を少しは出していかねばならないので、なんでもマネするという感じではなかったところが、成功の理由かもしれません。

それでは、1月から始まるTBS日曜劇場の『グッドワイフ』は、どうでしょうか?

NBCユニバーサル・エンターテイメント

© 2017 Open 4 Business Productions, LLC. All Rights Reserved.

『SUITS/スーツ シーズン7』

2019年1月9日(水)DVDリリース&レンタル開始

DVD-BOX 8,000円+税

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

なんでもありのメロドラマ状態が、原作の『グッド・ワイフ』の魅力

2019年1月13日(日)からTBS日曜劇場で放送がスタートする『グッドワイフ』は、どうなるでしょうか?

原作の『グッド・ワイフ』は、『スーツ/SUITS』とは違って、法廷でのシーンがかなり多くなっています。

しかも、クセのある弁護士や、裁判官が登場して、かなりの論争を繰り広げるドラマです。

この法廷でのやりとりが、コメディにもなっていて、バツグンに面白いのが原作の特徴ですが、日本ではこの要素を広げるのは難しい……

ドラマ内に、コメディ要素を挟むのも、本格的な弁護士闘争をするのも、日本ではまだまだなじみが薄いです。

しかし、ここでもやり方がないわけではありません。

『スーツ/SUITS』とは、少し違うアプローチで、リーガルドラマに挑戦していくことができると思うのです。

ここで生きてくるのが、原作版『グッド・ワイフ』も、リーガルドラマ以外の要素も面白いということ。

『グッド・ワイフ』は、法廷シーンも面白いのですが、女性主人公アリシア(ジュリアナ・マルグリーズ)の女性としての成長を描くのが物語の核となっていきます。

夫の不祥事、浮気、子供たちとの関係性、ブランク後の職場復帰、恋愛、友情、仕事、金銭面などなど……

一人の大人の女性が、社会で生きていくために向き合わなければならないあらゆる問題が、次から次へとアリシアに襲いかかってきて、まるでメロドラマのよう!

ひとつ解決したら、また次へ、ノンストップでトラブルの中心にいるのが主人公アリシアです。

このメロドラマ的要素を、うまく裁判と絡めて描いていけば、法廷になじみの薄い日本の視聴者も惹きつける要素になっていくと思います。

TBS日曜劇場での日本版『グッドワイフ』に期待!

日本版の主人公、蓮見 杏子(はすみきょうこ)を演じるのは、常盤貴子。

好感度の高い女優である常盤さんが、夫の不祥事や浮気に苦しみながらも、社会復帰し、仕事に没頭することで、一人の女性として強くなっていく姿を見届たい!と、思う視聴者は多いはず。

崖っぷちの状況から、たくましく復活する常盤貴子版アリシア・フロリックには、良い意味での日本的独自の要素を打ち出してほしいです!

日本版と合わせて見ても面白い!『グッド・ワイフ』シーズン5DVD発売

TM & (C) 2019 CBS Studios Inc. THE GOOD WIFE and all related marks and logos are marks of CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

『グッド・ワイフ 彼女の評決 シーズン5』

全22話

2019年1月9日(水)

DVD-BOX Part1 発売(9,500円+税)

DVD Vol.1~6 レンタル開始

2019年2月6日(水)

DVD-BOX Part2 発売(9,000円+税)

DVD Vol.7~11 レンタル開始

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

『グッド・ワイフ 彼女の評決』海外TVドラマ 公式サイト|パラマウント

いつかは、本格的リーガルドラマをそのままリメイクできるようになってほしい……

ここまで「リーガルドラマをどうやって日本で受け入れられるようにリメイクするか」について考えてきました。

しかし、いつかは本格的リーガルドラマをそのままリーガルドラマとしてリメイクしてほしいものです。

法廷でのやり取りや、弁護士の計算高い駆け引きなど、想像もつかない方向から解決されると、痛快なおもしろさがあります。

『グッド・ワイフ』は、弁護士の有能ぶりや、政治的駆け引き、さらには社会風刺について描いてもいる本格的リーガルヒューマンドラマですが、そのさらに上を行く痛烈な社会風刺を含んだ最強リーガルドラマが存在します。

それが、『グッド・ワイフ』のスピンオフドラマ『グッド・ファイト』です。

『グッド・ファイト』は、タイムリーな社会風刺も恐れない!超挑戦的なドラマ

スピンオフドラマ『グッド・ファイト』は、トランプ政権が発足した日からスタートします。

トランプ政権の発足にショックを受けたダイアン・ロックハート(クリスティーン・バランスキー)は、弁護士を辞める決心をします。

ところが、引退後の資金を投資していたファンドが、巨額投資詐欺だったと判明し、全財産がゼロ同然に!

引退を撤回し、新たな事務所で再出発をするダイアンの弁護士としての復活を描いていきます。

ダイアンが所属することになる新しい事務所は、アフリカ系アメリカ人が大多数所属する法律事務所。

この事務所で扱う案件が、超挑戦的なのです!

SNSでの監視や誹謗中傷。

黒人差別やヘイトスピーチ。

トランプ政権を支持するオルタナ右翼。

フェイクニュース。

などなど、アメリカの「今」を体感できるような案件を、コメディ要素を用いつつ痛烈な社会風刺として描いていきます。

日本のテレビで放送している池上某氏の特番もいいですが、『グッド・ファイト』を見た方が、よりアメリカ的視点でアメリカの「今」を知ることができます。

なにしろ、トランプ政権に対する挑戦的な態度がスゴイ!

主人公のダイアンは、もともとヒラリー派だったとはいえ、「こんな世の中狂ってる」と発言したり、シーズン2ではトランプ大統領のセックススキャンダルを扱ったり……

日本では、「忖度」してしまって、絶対にここまで切り込めないような下世話なネタまで、センス良くちりばめて批判する姿勢に、あなたもきっと衝撃を受けることでしょう。

『グッド・ワイフ』の人気キャラクターと新たなレギュラー陣のバランスが良い

『グッド・ファイト』は、『グッド・ワイフ』で、アリシアの上司だったダイアン・ロックハート(クリスティーン・バランスキー)を主人公に作られたスピンオフドラマです。

本家の『グッド・ワイフ』は、主人公だけでなく、魅力的なキャラクターが多数登場しますが、その中でもダイアンは、特に人気の高いキャラクターでした。

信念と情熱を持ちながらも、ずる賢く頭を使える有能な弁護士で、働く女性の先駆者。

女性として、ダイアンの仕事に対する姿勢から学べることは多いです。

現実の世界で、何か法律的な問題が生じて、弁護士に相談するとしたら、絶対にダイアンに頼みたい!と思うほど絶大なる信頼感を持つ女性です。

そんな完璧!ともいえる女性ダイアンですが、『グッド・ファイト』では、『グッド・ワイフ』では見せなかった新たな一面を見せているので本家ファンの方はお楽しみに!

ルッカ・クイン(クシュ・ジャンボ)、マイア・リンデル(ローズ・レスリー)、ダイアン・ロックハート(クリスティーン・バランスキー)

NEW YORK, NY - FEBRUARY 13: Actresses Cush Jumbo, Rose Leslie and Christine Baranski attends the 'The Good Fight' conversation at 92Y on February 13, 2017 in New York City. (Photo by Kris Connor/Getty Images)

ダイアンと共に弁護士として戦うのは、本家『グッド・ワイフ』ファイナルシーズンに登場し、インパクトを残したルッカ・クイン(クシュ・ジャンボ)。

飄々と仕事をこなしながらも、実は人情派という弁護士を演じています。

そして、新キャラクターマイア・リンデンルを演じるのは、ローズ・レスリー。

『ゲーム・オブ・スローンズ』の野人イグリット役や、『ダウントン・アビー』のメイド、グエン役でおなじみのローズが、今までとは違う繊細なイメージの役柄に挑戦。

巨額投資詐欺の実行犯の娘で、誹謗中傷に耐え続ける女性を演じています。

本家『グッド・ワイフ』ファンも、見たことがない人も楽しめるエンターテイメント性

『グッド・ファイト』には、本家『グッド・ワイフ』に登場したキャラクターが多数登場してくるのがうれしいポイント!

風変わりな弁護士&検事から、エルズベス・タシオニ(キャリー・プレストン)、マイク・クレスティーバ(マシュー・ペリー)、ハワード・ライマン(ジュリー・アドラー)が登場。もちろんダイアンの夫カート・マクベイン(ゲイリー・コール)も出演するのでお楽しみに♪

そのほか依頼人側のキャラクターで、コリン・スウィーニーや、ルモンド・ビショップなどおなじみの面々も登場してくるので、スピンオフの醍醐味を味わうことができます。

さらに、新キャラクターにも注目です!

弁護士のエイドリアン・ボーズマン(デルロイ・リンドー)と、検事のコリン・モレロ(ジャスティン・バーサ)がレギュラーに加わり物語にコメディ要素を差し込んでくれています。

ジョン・キャメロン・ミッチェルの怪演もお楽しみに!

『グッド・ファイト』には、魅力的なゲストがたくさん出演しますが、その中でも、シーズン1の第6&10話に登場するジョン・キャメロン・ミッチェルに要注目!

映画『ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ』の怪演が印象深いジョン・キャメロン・ミッチェルが、

オルタナ右翼のリーダーとしてダイアンと事務所に戦いを挑んできます。

自身、監督としても活躍していますが、今回はゲスト俳優として演技に専念し、リーガルドラマにパンク感を注入しているので、お見逃しなく!

『グッド・ファイト』は、トランプ政権の発足から〇〇日目。という感じで、毎回ストーリーが展開していくので、本家の『グッド・ワイフ』を知らなくても、十分に楽しめる本格リーガルエンターテイメント作品に仕上がっています。

今回ご紹介した3本のリーガルドラマは、どれも間違いなくおススメできる面白い作品ばかり。

海外ドラマをあまり見たことがないという方も、日本のリメイク版を見てからでもいいので、ぜひ一度、アメリカのリーガルドラマの面白さを、体感してみてください!

『グッド・ワイフ』と比較してみるとさらにハマる?『グッド・ファイト』シーズン1DVD発売

TM & (C) 2019 CBS Studios Inc. THE GOOD WIFE and all related marks and logos are marks of CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

『グッド・ファイト 華麗なる逆転』

全10話

2019年1月9日(水)

DVD-BOX発売(9,300円+税)

DVD Vol.1~5 レンタル開始

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

『グッド・ファイト 華麗なる逆転』海外TVドラマ 公式サイト|パラマウント