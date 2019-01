「PlayStation Plus」1月の提供情報が公開！STEEPやソニックアドベンチャー2などがフリープレイに

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、2019年1月に提供されるPlayStation Plusのコンテンツ情報を公開した。

■2019年1月コンテンツ一覧

フリープレイ(タイトル名50音順)

スペシャル(タイトル名50音順)

■「PUBG+PS Plus12ヶ月利用権バンドルパック」1月17日(木)より販売!

2019年1月17日(木)より、期間限定で PS4用ソフトウェア「PLAYERUNKNOWN'SBATTLEGROUNDS」(PUBG)とPS Plus12ヶ月利用権のバンドルパックを販売いたします。このお得な機会をお見逃しなく!

※販売場所にてバンドル内容が異なっておりますので、ご注意ください。

「PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS+PlayStationPlus12ヶ月利用権バンドルパック」(PlayStation Store 限定)

発売期間:2019年1月17日(木)~1月28日(月)

価格:6,223円(税込)

バンドル内容

PS Plus12ヶ月利用権

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS 本編

YUKATAスキンセット

※バンドル内容は、Amazon.co.jp、楽天で販売されるものと同様です。

※購入はお一人様1セット限り

「PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS+PlayStationPlus12ヶ月利用権バンドルパック」(Amazon.co.jp、楽天限定)

発売期間:2019年1月17日(木)~1月28日(月)

価格:6,223円(税込)

バンドル内容

PS Plus12ヶ月利用権

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS 本編

YUKATAスキンセット

※バンドル内容は、PlayStation®Storeで販売されるものと同様です。

※なくなり次第終了となります。

※購入はお一人様1セット限り

「PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS+PlayStation Plus12ヶ月利用権スペシャルエディション」(ゲオ限定)

発売期間:2019年1月17日(木)~1月28日(月)

価格:6,223円(税込)

バンドル内容

PS Plus12ヶ月利用権

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS 本編

制服黒(女子)セット

※なくなり次第終了となります。

※全国のゲオショップ各店で数量限定でのお取り扱いとなります。

※購入はお一人様1セット限り

バンドルパック購入時の注意事項

各商品、1アカウント1回のみDL可能となります。重複はできませんのでご注意ください。

PlayStation Store 限定のバンドルパックに含まれている「PLAYERUNKNOWN'SBATTLEGROUNDS本編・YUKATAスキンセット」のプロダクトコードは、ご購入後数日の間にPS4へ送信いたします。PS4本体>「お知らせ」>「PlayStationより」からお受け取りください。

最新版パッチ適用が必要な場合はアップデートの上、ご利用ください。

本利用権は自動更新が有効となっております。12ヶ月の有効期間内に自動更新停止の手続きをされない場合、12ヶ月利用権(有料)に更新され、次の期間から12ヶ月ごとのご利用につき12ヶ月利用権(4,762円(税抜))の課金対象になります。

ゲーム本編をすでにお持ちの方が「PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS+PlayStationPlus12ヶ月利用権バンドルパック」、「PLAYERUNKNOWN'SBATTLEGROUNDS+ layStationPlus12ヶ月利用権スペシャルエディション」を購入した場合、「PS Plus 12 ヶ月利用権」とアイテムのみが付与されます。

■PSPlus加入者限定で「Reader Store」の人気雑誌が無料プレゼントされる特別キャンペーン第5弾が開催中!

本日2019年1月9日(水)より、ソニーの電子書籍ストア「Reader Store」からPS Plus加入者限定で、2019年2月までの期間、毎月無料で人気雑誌をプレゼントするキャンペーンの第5弾が開催されます!第5弾はバックナンバー4誌を特別プレゼント!さらに、本キャンペーンにお申し込みいただいた方で、「Reader Store」を初めてご利用いただいた方には電子書籍を90%OFFで購入できるクーポンをプレゼントいたします。お楽しみに!

第5弾キャンペーン期間

2019年1月9日(水)~2019年2月5日(火)まで

※プレゼント雑誌をダウンロードいただけるコードの有効期限は、2019年2月13日(水)まで

第5弾プレゼントバックナンバー雑誌(4誌)

電撃 PlayStation Vol.670(「GOD EATER 3」特集号)

BiCYCLE CLUB(バイシクルクラブ) (2018年9月号)(「2019年最新ロードバイク」特集号)

HiVi(ハイヴィ) (2018年9月号)(「はじめよう、高音質」特集号)

からだにいいこと(2018年10月号)(「運動ゼロで筋肉女子」特集号)

キャンペーン詳細

本「人気雑誌無料プレゼント(第5弾)」をダウンロードいただくと、PSNのアカウントにご登録いただいているメールアドレスへ、数日以内に「Reader Store」からプレゼント雑誌をダウンロードいただけるコードを記載したメールをお送りいたします。

※有効なメールアドレスが登録されていることを必ず事前にご確認ください。

※メールを受信するためには、PSNからのお知らせメールを「受信許可する」に設定する必要がございます。

※PS4ホーム画面機能エリア「設定」>「アカウント管理」>「アカウント情報」>「サインインID(Eメールアドレス)」から変更可能です。

※プレゼントのご連絡に関して、誤って削除されてしまった場合や迷惑メールとして処理されてしまった場合等、いかなる場合においてもプレゼントメールの再発行はいたしかねます。

※90%OFFで購入できるクーポンは「Reader Store」にサインアップした際、ご登録いただいたアカウントに自動で付与されます。お好きな電子書籍の購入にお使いください。

■PS Plus加入者特典「スペシャル」にて配信中の手軽に遊べるミニゲーム集、「日々、コントローラーいじり。」よりミニゲーム第2弾が配信開始!

本日2019年1月9日(水)より、PS Plus加入者特典「スペシャル」にて配信中の手軽に遊べるミ

ニゲーム集、「日々、コントローラーいじり。」にて、ミニゲーム第2弾「グルグルプラネット」が配信開始!ミニゲームに挑戦してコインをたくさん集めよう!

発売元:ソニー・ミュージックエンタテインメント

フォーマット:PS4

ジャンル:アクション

「スペシャル」

提供期間:2019年1月9日(水)~配信終了日未定

■PS Plus Challenge!

実施期間:2019年1月9日(水)~2019年2月5日(火)

対象タイトル:「ディビジョン」(ユービーアイソフト)

対象トロフィー:ブロンズ「グループ探し」

条件:グループに参加/作成する

毎回厳選されたチャレンジタイトルの中から、参加したいタイトルをプレイ。与えられた条件をクリアして応募することで、「プレイステーション ストアチケット」1,000円分が 100名様に当たります!チャレンジの詳細につきましては、「PS Plus Challenge!」公式サイトをご覧ください。

「PS Plus Challenge!」公式サイト

http://www.jp.playstation.com/psn/plus/challenge/

(C) 2018 SmileBoom Co.Ltd. All Rights Reserved.Published by Sony Music Entertainment (Japan) Inc.