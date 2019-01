『囚われのパルマ Refrain』EP3 配信開始─須田看守(CV:櫻井孝宏)の声入り性格診断スタート!

カプコンはスマホ向け体感恋愛アドベンチャー最新作『囚われのパルマ Refrain』の新ストーリー、エピソード3「たゆたう心」の配信や須田看守による恋愛性格診断ページの開設を発表しました。

【以下、リリースより引用】

エピソード3「たゆたう心」配信開始!! 『囚われのパルマ Refrain』エピソード3が配信開始されました! すでに「エピソード2」までプレイされている方は、ゲーム内のショップから「エピソード3」をご購入いただければ、続きをプレイすることができます。 まだ『囚われのパルマ Refrain』をダウンロードしていない方は、新たに『囚われのパルマ Refrain』のアプリ本体(税込価格360円)を購入いただく必要があります。 アプリ本体を購入すると、プロローグとエピソード1がお楽しみいただけます。 続きとなるエピソードの本編ストーリーや追加コンテンツなどは、毎週火曜日配信を予定しております。 まだチアキと出会っていない相談員の方は、現在配信済みのエピソード3までは週刊配信を待たず一気にプレイすることができます。 以降のエピソード配信のスケジュールは以下を予定しています。 エピソード4 : 2019年1月15日(火)予定 エピソード5 : 2019年1月22日(火)予定 ※配信スケジュールの日程は変更になる場合がございます。 コンテンツ配信の状況や案内など、最新情報は『囚われのパルマ Refrain』公式サイト、または、『囚われのパルマ』シリーズ公式 Twitter(@Palm_capcom)で随時告知されるので、ぜひチェック&フォローしてください。 エピソード3 たゆたう心 記憶…?それとも単なるイメージ…? 彼の中で蠢く、記憶の断片とあなたへの感情… 面会中のある出来事をきっかけに、なにかを思い出したチアキ。 でも、事件に関係あるのか、現実の記憶かどうか、曖昧のようで…。 それでも、あなたを信頼し始めたのか、曖昧なことでも話してくれる間柄 にはなってきたようです。 そんな折、情報を集めるために、図書館のアルバイト・門司の元を訪ねた あなたは、ある条件を出され…? エピソード3に関連する追加コンテンツを紹介 囚われのパルマ Refrain』エピソード3に関連する追加コンテンツを紹介。 面会延長(各120円)のほか、メモリアル面会「大丈夫、俺が守るから」(240円)、ボイスレコード「誘導尋問」、「危険な香り」(各240円)、レンタル衣装「働く男のスーツセット」(480円)、差し入れ料理レシピ「あったかおしるこ」(120円)があります。 ※追加コンテンツはアプリ内課金でお楽しみいただけます。 ※追加コンテンツは付加的なお楽しみ要素ですので、本編エピソードへの影響はございません。 ※追加コンテンツをプレイするには、ある程度ゲームを進行させる必要がございます。 メモリアル面会 「大丈夫、俺が守るから」 珍しく上着を脱いで面会に来た彼。上着を置いてきてしまった理由があるようですが…? ボイスレコード 「誘導尋問」 施設でネズミの駆除が行われることを彼に伝える須田看守。ある違和感を感じたチアキは巧みに“ある話題”へと誘導しますが…。 レンタル衣装 「働く男のスーツセット」 会社員のユニフォームとも言える紺のスーツと黒縁メガネのセット。バリバリ仕事をこなすエリートサラリーマンのよう。 差し入れ料理レシピ 「あったかおしるこ」 あんこのなめらかな舌触りと丸いお餅が入ったおしるこ。寒い日には格別ですね。 ※追加コンテンツはアプリ内課金でお楽しみいただけます。 ※追加コンテンツは付加的なお楽しみ要素ですので、本編エピソードへの影響はございません。 ※追加コンテンツをプレイするには、ある程度ゲームを進行させる必要がございます。 公式サイトにて「毒舌看守の恋愛性格診断」公開!さらに、お正月待受を配布中!! 『囚われのパルマ Refrain』公式サイトにて、「毒舌看守の恋愛性格診断」がスタート!『囚われのパルマ Refrain』は前作に引き続き、ゲーム内であなたの性格情報を分析し、彼の言葉が、よりあなた自身に寄り添う仕組みになっています。 「毒舌看守の恋愛性格診断」は、その仕組みを参考に作られた恋愛診断です。 百戦錬磨の毒舌看守・須田が、恋愛におけるあなたの性格とあなたが陥りがちな恋愛の タイプを診断します。診断結果は、須田看守( CV:櫻井孝宏)のボイス付き! 診断結果は、ぜひツイートしてみてくださいね。 少々辛辣な言葉もあるかもしれませんが、この機会に自分を見つめ直してみてはいかがでしょうか? 『囚われのパルマ Refrain』毒舌看守の恋愛性格診断 http://www.capcom.co.jp/palm/plmr/personality/ 囚われのパルマ Refrain』スペシャル待受画像 元旦に「囚われのパルマ」公式Twitterにて配布した袴姿のちびキャラチアキの待受画像を公式サイトにて公開中!!そのほか、これまでに配布した待受画像も配布中!ぜひスマホをチアキで飾ってくださいね。 http://www.capcom.co.jp/palm/plmr/wallpaper/

(C)CAPCOM CO., LTD. 2018 ALL RIGHTS RESERVED.

histrica_alice