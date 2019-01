majiko、2019年第1弾作品EP『COLOR』より、「狂おしいほど僕には美しい」のMVのshort ver.とアー写を公開。本日、配信スタート。

2019年1月23日に新作EP『COLOR』をリリースするmajiko。EPのリードトラック「狂おしいほど僕には美しい」のミュージック・ビデオのshort ver.が公開された。今回のビデオ撮影は中国で行われ、2018年3月にリリースしたミニ・アルバム『AUBE』収録の「声」、7月にリリースしたシングル「ひび割れた世界」に続き、フィルムディレクターの林響太郎が手掛けた。人の気配が全く無い街並み、廃墟などを背景に、majikoが異国の地を彷徨う内容となっている。

majiko - 狂おしいほど僕には美しい [short ver.]

このミュージック・ビデオについて、maijkoからコメントも到着した。

また、1月9日より「狂おしいほど僕には美しい」の先行配信もスタート、最新アーティスト写真も公開となっている。

■新作EP『COLOR』商品概要

majiko『COLOR』限定盤

majiko『COLOR』

発売日:2019年1月23日

品番(限定盤):UICZ-9110

価格(限定盤):3,000円(税抜)

仕様(限定盤):CD+DVD

品番(通常盤):UICZ-5102

価格(通常盤):1,800円(税抜)

仕様(通常盤):CD

商品内容:

majiko2019年第1弾作品となるEPをリリース。収録内容はmajiko本人による作詞作曲編曲のオリジナル曲の他、コラボ曲、カバー曲を収録。

限定盤のみに付属のDVDには2018年11月7日に開催されたワンマンLIVE -Come on, LIVE or Regret-の模様を収録。

ジャケットイラストはクーラ・シェイカー「K2.0」のアルバムジャケットを手掛けたロンドンを拠点に活躍するKate Baylay(ケイト・ベイリー)による描き下ろし。

※プレイパス(R)対応

収録曲:

CD

1.狂おしいほど僕には美しい / Music:Michael Kaneko Lyrics:Hiro-a-key Arrangement:Michael Kaneko

2.ミミズ / Music & Lyrics:majiko Arrangement:majiko,木下哲

3.Scratch the world feat. GAGLE / Music:DJ Mitsu the Beats、majiko Lyrics: HUNGER, majiko Arrangement:DJ Mitsu the Beats

4.Don't You Worry 'Bout A Thing / Music & Lyrics:Stevie Wonder

5.HUSH / Music & Lyrics:Joe South

DVD

Learn to Fly / Music & Lyrics,Arrangement:荒井岳史

エスケイパー / Music:H ZETT M Lyrics:jam,majiko Arrangement:H ZETT M

ロキ / Music & Lyrics:みきとP

アガルタの迷い子 / Music & Lyrics:sasakure.UK Arrangement:有形ランペイジ

ノクチルカの夜 / Music & Lyrics,Arrangement:majiko

心做し / Music & Lyrics:蝶々P

ひび割れた世界 / Music & Lyrics:小倉しんこう Arrangement:横山裕章

Avenir / Music & Lyrics:majiko Arrangement:majiko,木下哲

パラノイア / Music & Lyrics:majiko Arrangement:majiko,木下哲

世田谷ナイトサファリ / Music & Lyrics:みきとP

アマデウス / Music & Lyrics:ホリエアツシ Arrangement:みきとP

ミミズ / Music & Lyrics:majiko Arrangement:majiko,木下哲

声 / Music & Lyrics:haruka nakamura Arrangement:majiko,木下哲

majiko NEW EP『COLOR』CM 2019.01.23 RELEASE