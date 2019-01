グランツーリスモSPORT、東京オートサロン2019に出展。試遊やチャンピオントロフィーなど展示

好評発売中のプレイステーション4用ソフト『グランツーリスモSPORT』が1月11~13日に千葉県の幕張メッセで開催される東京オートサロン2019に出展。FIAとともに開催しているFIAグランツーリスモチャンピオンシップのトロフィーや関連フォトの展示や試遊体験などを実施する。

年始恒例のイベントとしてクルマ好き、レース好きに定着している東京オートサロン。グランツーリスモシリーズも例年、試遊ブースを出展して多くのファンを集めている。

2019年は昨年初開催したFIA公認の選手権、FIAグランツーリスモチャンピオンのウイナーに贈られたチャンピオントロフィーや激戦が繰り広げられた大会の映像、写真などが展示される。

また、例年同様、試遊体験も実施される。グランツーリスモSPORTは2019年9月28~10月8日に開催される第74回国民体育大会『いきいき茨城ゆめ国体』内の文化プログラムとして行われる『全国都道府県対抗eスポーツ選手権2019 IBARAKI』の競技種目に選ばれていることから、期間中はオンライン予選の舞台となるコースで試遊プレイができる。

東京オートサロン2019におけるグランツーリスモブースは、ホール4の2F通路に展開される。東京オートサロンの詳細は公式サイトまで。

