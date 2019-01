「スーパーロボット大戦X-Ω」期間限定参戦「舞-HiME」のイベント「HiMEと少女」が開催！

バンダイナムコエンターテインメントは、iOS/Android向けアプリ「スーパーロボット大戦X-Ω」において、イベント「HiMEと少女」を開始した。

■イベント「HiMEと少女」開催!

期間限定参戦「舞-HiME」のイベント開催! 報酬は「宇宙をかける少女」から「スターシルフ改☆」と舞-HiMEから参戦の3ユニットのパイロットパーツなど! 今すぐイベントに参加して報酬をゲットしましょう!

開催期間:開催中~1/16 13:59まで

※予告なく変更・終了する場合がございます。

※その他詳細はアプリ内をご確認ください。

注目のイベント報酬紹介

(C)石森プロ・東映(C)GAINAX・中島かずき/劇場版グレンラガン製作委員会(C)賀東招二・四季童子/ミスリル(C)賀東招二・四季童子/陣代高校生徒会(C)賀東招二・四季童子/Full Metal Panic! Film Partners(C)カラー(C)Go Nagai・Yoshiaki Tabata・Yuuki Yogo/Dynamic Planning(C)サンライズ(C)サンライズ・R(C)サンライズ・バンダイビジュアル(C)SUNRISE・BV・WOWOW(C)SUNRISE/PROJECT ANGE(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006 CLAMP・ST(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006-2008 CLAMP・ST(C)サンライズ・プロジェクトゼーガ(C)SHOJI KAWAMORI, SATELIGHT/Project AQUARION EVOL(C)創通・サンライズ(C)ダイナミック企画(C)東映(C)BANDAIVISUAL・FlyingDog・GAINAX(C)藤原忍/ダンクーガノヴァ製作委員会(C)PRODUCTION REED 1980(C)PRODUCTION REED 1981(C)PRODUCTION REED 1983(C)PRODUCTION REED 1985(C)PRODUCTION REED 1986(C)PRODUCTION REED 1987(C)BONES/キャプテン・アース製作委員会・MBS(C)BONES/STAR DRIVER THE MOVIE 製作委員会(C)BONES/STAR DRIVER製作委員会・MBS(C)1998 賀東招二・四季童子/KADOKAWA 富士見書房・刊(C)1998 永井豪・石川賢/ダイナミック企画・「真ゲッターロボ」製作委員会(C)2001永井豪/ダイナミック企画・光子力研究所(C)2003 永井豪/ダイナミック企画・光子力研究所(C)2010 永井豪/ダイナミック企画・マジンカイザー製作委員会(C)1999 I.G/GAINAX/KGI(C)2000 もりたけし・GONZO/KADOKAWA(C)2003 GAINAX/TOP2委員会(C)2004 河森正治・サテライト/Project AQUARION(C)2005 BONES/Project EUREKA(C)2012 BONES/Project EUREKA AO(C)SUNRISE/PROJECT G-AKITO Character Design (C)2006-2011 CLAMP・ST(C) 臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADKTM&(C)TOHO CO., LTD. (C)カラー(C)SEGA(C)創通・フィールズ/MJP製作委員会(C)BNEI/PROJECT iM@S(C)ジーベック/1998 NADESICO製作委員会(C)ラグランジェ・プロジェクト(C)ダイナミック企画・東映アニメーション(C)松本零士・東映アニメーション(C)ロボットガールズ研究所(C)DeNA Co,Ltd. All rights reserved.(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.(C)BNP/BANDAI, HEYBOT! PROJECT, メ~テレ(C)2017 TRIGGER/吉成曜/「リトルウィッチアカデミア」製作委員会(C)2015 ビックウエスト(C)2011 ビックウエスト/劇場版マクロスF製作委員会(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.(C)永井豪/ダイナミック企画・MZ製作委員会(C)SEGA CHARACTER DESIGN:KATOKI HAJIME(C)2017 鎌池和馬キャラクターデザイン・原作イラスト/はいむらきよたかLicensed by KADOKAWA CORPORATION ASCII MEDIA WORKS(C)2017 Shoji Kawamori, Satelight / Xiamen Skyloong Media(C)宮川サトシ伊藤亰・新潮社/「宇宙戦艦ティラミス」製作委員会(C)BNP/BANDAI, DENTSU, TV TOKYO(C)1984 ビックウエスト(C)Go Nagai/Dynamic Planning-Project CHU(C) anchor All rights reserved.(C) 2016 HEADGEAR(C)2008 清水栄一・下口智裕/GONZO/ラインバレルパートナーズ(C)なかま亜咲・eb刊/ペンギン帝国(C)ちみもりを・AIC