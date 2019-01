女優の長谷川京子がインスタグラムを更新し、仕事始めを報告する動画を投稿した。インターネット上では、「肌ツヤがヤバい」「キレイすぎる」といった声があがるなど話題になっている。

■圧巻の美貌をショート動画で披露

View this post on Instagram

年初めの。 #グータンヌーボ2 #カンテレ #amazonプライム #1月15日スタート

A post shared by 長谷川京子(@kyoko.hasegawa.722) on Jan 7, 2019 at 8:14pm PST

8日にインスタグラムを更新した長谷川は、「年初めの」とコメントを添えて、ショート動画を投稿。「あけましておめでとうございます。今日は年初めの仕事です。行っていきます」と、今年最初の仕事に向かうことを報告した。

長谷川は動画で前髪をアップして、おでこを出したヘアスタイルを披露。肌はツヤツヤで、相変わらずの美貌だ。しらべぇ既報でもあるように、「老けて見える」「疲れた顔」など、アンチコメントも多い長谷川だが、そうした意見をくつがえす美しさを見せた。

■ネットでは「全てが美しい」の声

長谷川の投稿した動画には、「全てが美しい」「オーラがすごい」と絶賛の声があがっている。

「瞳から声から全てが美しい。久しぶりに本物の美しさに出会えました」

「美しい! オーラがハンパない。お肌ピカピカ」

「あけましておめでとうございます。お仕事頑張ってください。とてもキレイ、しかも肌もめっちゃキレイ。癒されます」

「声が低くてギャップがありますね。それにしても、お肌はなんでそんなにツヤツヤなの? プロってすごい…」

コメントの中には、その美肌に「プロってすごい」の声も。

■『グータンヌーボ』を待望にする声も

また、長谷川の『グータンヌーボ』に出演するという報告に対し、「懐かしい」「絶対に見る」などのコメントが寄せられている。

「グータンヌーボ懐かしい! 長谷川さんがMCなの?」

「あけましておめでとうございます! グータンヌーボ楽しみです」

「京子さん、お肌キレイ。グータンヌーボ楽しみです」

「キレイです! グータンヌーボますます楽しみです」

■定期的にパックをする人の割合は?

しらべぇ編集部では、全国20~60代の男女1,357名を対象に、「美容」について調査を実施。その結果、全体のおよそ2割の人が「定期的にパックをする」と回答した。

長谷川の美肌ぶりに称賛のコメントが集まった今回の投稿。「老けた」などのアンチコメントをする人も、これには文句のつけようがないのではないだろうか。