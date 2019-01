『YOU -君がすべて-』ベック役のエリザベス・レイルって誰？生い立ちや出演作などをご紹介！

Netflixで配信され人気急上昇中のドラマ『YOU -君がすべて-』で、ストーカーと恋に落ちる女学生ベック役を演じた、エリザベス・レイル。美しく才能あふれる彼女に、今後注目が集まることは間違いなし!以下より、生い立ちや出演作など、エリザベスのこれまでの経歴をたどります!※2ページ目に『You』のネタバレ有。

注目ドラマ『YOU -君がすべて-』のベック役女優は誰?

『You -君がすべて-』

Lifetime

年末にNetflixでリリースされ、人気急上昇中のドラマ『YOU -君がすべて-』。

アメリカでは昨年9月にケーブル局Lifetimeで放送開始し、TV Guideなど複数のメディアから2018年のベストドラマに選ばれるなど、高い評価を受けたシリーズだ。

キャロライン・ケプネスの同名小説をベースとした本作は、書店の店長である主人公ジョー(ペン・バッジリー)が、客として訪れた女学生のベック(エリザベス・レイル)に一目惚れし、ストーキングしながら計画的に彼女の人生に入り込んでいく…というストーリー。

右から、ジョン・ステイモス、シェイ・ミッチェル、ペン・バッジリー、エリザベス・レイル

BEVERLY HILLS, CA - JULY 26: (L-R) Elizabeth Lail, Penn Badgley, Shay Mitchell, and John Stamos of Lifetime's 'You' pose for a portrait during the 2018 Summer Television Critics Association Press Tour at The Beverly Hilton Hotel on July 26, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Robby Klein/Getty Images)

キャストは、主演を務める『ゴシップ・ガール』のペン・バッジリー、『プリティ・リトル・ライアーズ』のシェイ・ミッチェル、『フラーハウス』のジョン・ステイモスなど、海外ドラマファンにはお馴染みのメンバーだが、ヒロインのベック役を演じた「エリザベス・レイル」の名前については、まだピンとこない方が多いのではないだろうか?

ベック役のエリザベス・レイル

Lifetime

すでに本作を見た方なら、ジョーの被害に遭うベックに同情しつつも、無防備で自分のことばかりな彼女のキャラクターは、好きになれなかったかもしれない。

しかし、被害者なのに憎まれ役にもなり得る複雑なキャラクターを演じ切った エリザベス・レイルの素晴らしさと、思わず見とれてしまうほどの美しさは、誰もが認めるだろう。

筆者のように、エリザベス・レイルという女優が気になった方に向けて、これまでの経歴をたどりたいと思う。

エリザベス・レイルの生い立ち、過去の出演作。

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 11: Elizabeth Lail poses for a photo during a SAG-AFTRA Foundation Conversations - Screening of 'You' on October 11, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by JB Lacroix/Getty Images)

エリザベス・レイルは、現在26歳のアメリカ人女優。

1992年3月25日にテキサス州ウィリアムソン郡で生まれ、のちに移ったノースカロライナ州アシュボロで育つ。

2009年に高校を卒業し、2010年にノース・カロライナ・スクール・オブ・ザ・アーツ大学へ入学。Acting(演技)を専攻し、2014年5月に卒業する。

大学を出てすぐに女優として出演した作品は、『Model Airplane』『Without』といった学生が製作した短編映画2本。

その後、舞台の仕事を目指してニューヨークへ移り、人気TVシリーズのオーディションで、ある重要な役に抜擢する。

それは、ファンタジードラマ『ワンス・アポン・ア・タイム』シーズン4に登場する、『アナと雪の女王』でお馴染みのアナ役である。

10エピソードの出演であったが、この役が彼女にとってキャリアの幕開けとなっ た。

『ワンス・アポン・ア・タイム』シーズン4で実写版アナ役に抜擢。

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTA2OTg1ODUyOTleQTJeQWpwZ15BbWU4MDkyMTYyNzIx.V1.jpg

2016年にはホラードラマ『Dead of Summer』でメインキャラにキャスティングされ(1シーズンで終了)、その後は『ブラックリスト』や『The Good Fight/グッド・ファイト』にゲスト出演。

2017年に『You -君がすべて-』でヒロインに抜擢され、翌年番組がスタートすると、彼女が演じたベックという複雑なキャラクターは視聴者の話題の的となった。

『You -君がすべて-』シーズン1のラストについてコメント。【ネタバレ注意】

Lifetime

エリザベスは、被害者として女性を描く作品について飽き飽きしているそうで、シーズン1のベックの結末について、RadioTimesに以下のように語った。

「残念なことに、女性は最終的に勝てないの。」

「そのことについては、本当にうんざりしているわ。」

そして、オーディション時点では、ベックの最終的な運命について全く知らなかったそう。

「これはラブストーリーなのね!と思ったわ。そして、オーディション後から合格の知らせを受けるまでに、原作を読んでみたの。その間ずっと"私はなんていうものに足を踏み入れてしまったの?"と思ったわ。本当にそれまで知らなかったの。最後の最後まで、あんな展開になると予想してなかったわ。」

本作はシーズン1の放送前にシーズン2製作が決定したが、エリザベスの続投はないと考えられている。

出演できないことにガッカリしているか聞かれると、「ペン(バッジリー)と演じるのは楽しかったからガッカリよ。可哀想なペン。彼だけで誰もいないのよ。ワンマンショーみたいなものね。」と語った。

たとえシーズン1だけであっても、その美しさと魅力で視聴者に強い印象を与えたエリザベス。

12月26日よりNetflixで配信開始したことで、世界中の視聴者に注目されることは間違いない。

今後様々な作品で、彼女の活躍が見られるようになることを期待したい。

