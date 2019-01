FFシリーズの楽曲を映像とともに楽しめるデジタル版サウンドトラックがPS Storeにて配信開始！

スクウェア・エニックスは、デジタル版サウンドトラック「Premium Musical Notes“FINAL FANTASY SOUND SELECTION”PlayStation Plus Edition」の配信を本日1月9日よりPlayStation Plus加入者を対象として開始した。

FINAL FANTASYシリーズ歴代の楽曲を当時のゲーム映像とともに楽しめるデジタル版サウンドトラック「Premium Musical Notes“FINAL FANTASY SOUND SELECTION”PlayStation Plus Edition」がPlayStation Storeで配信された。なお、PlayStation Plus加入者を対象とした限定配信となる。

配信期間:1月9日~7月31日

視聴期間:1月9日~9月30日

※2月以降、数回アップデート更新あり

■FFIからFFXVの楽曲まで、伝説のFF音楽をPS4で堪能しよう!

昔懐かしのFINAL FANTASYドットキャラが登場するゲーム映像から、最新のHDグラフィック技術を駆使したゲーム映像まで楽しめるBlu-ray Disc Music「FINAL FANTASY 30th Anniversary Tracks 1987-2017」(2018年1月24日発売)。本作は、その音楽商品をPS4のサウンドトラックアプリとして再構築したオリジナルアプリです。

初回配信では「メイン・テーマ」(FF1)や「戦闘シーン1」(FF2)「悠久の風」(FF3)などのFF1~FF3より9曲の人気楽曲を配信。初回配信以降にも定期的に楽曲が追加されます(全49曲予定)。さらに全期間視聴をするとボーナストラック3曲が視聴可能となります。(他楽曲は以下トラックリストよりご確認ください。)歴代FFを彩った珠玉の楽曲の数々を映像とともにPS4でお楽しみください。

なお、同コンテンツはPS Plusに未加入の方でも、「専用アプリケーション」の「おためし再生」から映像の一部が視聴可能です。

Premium Musical Notes “FINAL FANTASY SOUND SELECTION” PS Plus Edition 配信楽曲

「FINAL FANTASY」より

1 メイン・テーマ

2 街

3 戦闘シーン

「FINAL FANTASY II」より

4 戦闘シーン1

5 反乱軍のテーマ

6 帝国軍のテーマ

「FINAL FANTASY III」より

7 バトル1~ファンファーレ

8 悠久の風

9 水の巫女エリア

「FINAL FANTASY IV」より

10 赤い翼

11 愛のテーマ

12 バトル1

「FINAL FANTASY V」より

13 ファイナルファンタジーV メインテーマ

14 バトル1

15 はるかなる故郷

「FINAL FANTASY VI」より

16 予兆

17 戦闘

18 魔導士ケフカ

「FINAL FANTASY VII」より

19 オープニング~爆破ミッション

20 闘う者達

21 F.F.VII メインテーマ

「FINAL FANTASY VIII」より

22 Liberi Fatali

23 Don't be Afraid

24 The Man with the Machine Gun

「FINAL FANTASY IX」より

25 いつか帰るところ

26 バトル1

27 独りじゃない

「FINAL FANTASY X」より

28 ザナルカンドにて

29 ノーマルバトル

30 祈りの歌

「FINAL FANTASY XI」より

31 Ronfaure

32 Vana'diel March

33 Battle Theme

「FINAL FANTASY XII」より

34 オープニング・ムービー(Zodiac Age Version)

35 東ダルマスカ砂漠(Zodiac Age Version)

36 剣の一閃(Zodiac Age Version)

「FINAL FANTASY XIII」より

37 FINAL FANTASY XIII ~誓い~

38 ブレイズエッジ

39 閃光

「FINAL FANTASY XIV」より

40 天より降りし力

41 過重圧殺! ~蛮神タイタン討滅戦~

42 Heavensward

43 ローカス ~機工城アレキサンダー:起動編~

44 雲霧街の夜霧 ~イシュガルド下層:夜~

「FINAL FANTASY XV」より

45 Somnus(Instrumental Version)

46 Stand Your Ground

47 Veiled in Black

48 NOCTIS

49 Main Theme from FINAL FANTASY(ボーナストラック)

50 プレリュード

51 オープニング・テーマ 52 チョコボのテーマ

■PS Plus加入者限定ボーナスとしてオリジナルテーマをプレゼント!

本作には、PS Plusに加入されている方を対象にした加入者限定ボーナスがあります。PS Plus加入者への限定ボーナスは、下記の通りです。

加入者限定ボーナス

PS Plusへの加入を3か月継続された方に向けて、「FINAL FANTASY SOUND SELECTION」のオリジナルテーマと、ボーナストラック3曲をプレゼント致します。

“FINAL FANTASY SOUND SELECTION”Theme

ボーナストラック:プレリュード/オープニング・テーマ/チョコボのテーマ

取得条件:PS Plusへの加入が3か月以上かつ配信期間内にそれぞれの月で本アプリケーションを起動する。

※期間が条件ではありませんので、一時的に退会されてもPS Plusに加入し直すことで取得は可能です。

※隔月で加入されていた場合も取得可能となります。

■配信概要

配信タイトル:Premium Musical Notes“FINAL FANTASY SOUND SELECTION”PSRPlus Edition

配信期間:2019年1月9日(水)~2019年7月31日(火)

視聴期間:2019年1月9日(水)~2019年9月30日(月)

配信地域:日本/タイ/マレーシア/シンガポール/インドネシア/香港/台湾/韓国

対応言語:日本語/英語/繁体字/簡体字/ハングル

フォーマット:PS4

作曲:植松伸夫/水田直志/崎元仁/浜渦正志/祖堅正慶/下村陽子

配信元:株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント

(C) 2018 Sony Interactive Entertainment Inc.(C) 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.(C) 1987, 1988, 1990 - 1992, 1994, 1997, 1999 - 2002, 2006, 2009, 2013 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD.(C) 2000, 2001 Solid Co., Ltd. & SQUARE ENIX CO., LTD.