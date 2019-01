【伝説のその先へ】『グレイズ・アナトミー』が医療ドラマ通算エピソード数新記録を樹立することに！

大ヒットメディカル・ドラマ『グレイズ・アナトミー』が医療ドラマの金字塔『ER 緊急救命室』を超える日がついにやってきた!

『グレイズ・アナトミー』

放送:2005年~

放送局:ABC

製作総指揮:ションダ・ライムス

出演:エレン・ポンピオ/ジャスティン・チェンバース/チャンドラ・ウィルソン ほか

全米で現在シーズン15が放送中の大ヒットメディカル・ドラマ『グレイズ・アナトミー』。

当初の予定では全22話構成だったシーズン15だが、このほど、3話追加となる全25話構成となることが発表された。

同作は放送局ABCで放送中の作品の中でも視聴率トップを記録しており、その数字がエピソード数拡大の大きな要因となったと言えるだろう。

この決定により医療ドラマ最長記録である通算331話を保持している『ER 緊急救命室』を超えるものと見られ、アメリカTVドラマ史の歴史を塗り替えることになったようだ。

しかしシーズン数だけで考えると、現在『ER』と並んでいるため、シーズン16への更新が決定しない限り抜くことはできない。

現時点では主演兼プロデューサーを務めているエレン・ポンピオ次第だとされており、未だ更新のニュースは届いてきていない。

もしかすると、エピソード数で『ER』を超えるために3話分拡大し、次シーズンの更新を見送る構えを見せているのかもしれない。

ファンにとって、この3話拡大が朗報か、悲報かは現時点では定かではないと言えるだろう。