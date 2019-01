自信がつけば恋も仕事もうまくいく！？話題の小顔クリームで「I FEEL PRETTY」！

「女性が美しく輝く秘訣は何か?」そんな疑問のヒントとなる映画「I FEEL PRETTY」の試写会イベントに参加してきました。そこで得た美の2つの秘訣と、モデルのようなうるおいとハリのある小顔を実現するクリーム「SANDALPHON(サンダルフォン)」 の「 THE MODEL FACE CREAM 」についてご紹介します。

映画「I FEEL PRETTY」から学ぶ「女性が美しく輝く秘訣」とは!?

海外ドラマや、ハリウッド映画に出てくる女優達の美しさの秘訣は何か、考えたことはありますか?

生まれつき・・?

ケア・・?

コスメ・・?

そんな疑問のヒントとなる映画「I FEEL PRETTY」の試写会イベントに参加してきました!

アメリカの女優でコメディエンヌのエイミー・シューマーが主演の映画で、日本語の主演吹き替えは渡辺直美ということでも話題です。

ストーリーは、容姿、特にぽっちゃり体型へのコンプレックスから考え方もネガティブで卑屈になってしまった主人公レネーが、ジムでのトレーニング中に頭を打ち、自分が絶世の美人に変身したと思い込んでしまうというお話。

本当は全く容姿が変わっていないにも関わらず、ポジティブで自信に満ちた考えに変わったレネー。

すると、不思議と恋や仕事がどんどん上手くいくようになるのです!

NEW YORK, NY - JULY 27: Actress Amy Schumer is seen filming 'I Feel Pretty' in Times Square on July 27, 2017 in New York City. (Photo by Raymond Hall/GC Images)

ぽっちゃりがコンプレックスのレネー。

NEW YORK, NY - JULY 27: Actress Amy Schumer is seen on July 27, 2017 on the set of 'I Feel Pretty' in New York City. (Photo by Janet Mayer/Star Max/GC Images)

恋人や憧れの受付嬢の仕事をゲットした理由は・・!?

美の秘訣1「内なる自信」

はじめ、「頭を打って自分が美女に見えちゃう!?」というぶっ飛んだ設定を斜めにみていた私でも、

「やはり、自分に自信を持つことで、人からの扱いや、運気や結果が変わってくるよなあ〜」としみじみ考えさせられました。

逆に自信がないと、表情も暗く、綺麗な顔立ちの人さえも曇らせてしまいますよね!

ということで、冒頭の疑問に対する、私なりの答えの1つは「内なる自信が美しさの鍵」です。

NEW YORK, NY - APRIL 14: Amy Schumer at the 'I Feel Pretty' Press Conference at the Whitby Hotel on April 14, 2018 in New York City. (Photo by Vera Anderson/WireImage)

自信に満ちた姿は女を美人にしてくれる!

笑顔でイキイキと話す、レネーは、体型など関係なく、美人でした!

もう1つの答えは、美人でスタイルの良い出演者達を見ていて感じました。

◆エミリー・ラタコウスキー(27)

LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 02: Emily Ratajkowski attends TheWrap's Power Women Summit-Day 2 at InterContinental Los Angeles Downtown on November 01, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Presley Ann/Getty Images,)

ここからは、美しいだけでなく、エイジレスな出演者に驚愕!

◆ミシェル・ウィリアムズ(38)

WESTWOOD, CA - APRIL 17: Michelle Williams attends the premiere of STX Films' 'I Feel Pretty' at Westwood Village Theatre on April 17, 2018 in Westwood, California. (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic)

◆ナオミ・キャンベル(48!)

WATCH WHAT HAPPENS LIVE WITH ANDY COHEN -- Pictured: Naomi Campbell -- (Photo by: Charles Sykes/Bravo/NBCU Photo Bank via Getty Images)

アラフィフに見えない!!!

主演のエイミー・シューマーも37才!アラフォー!?

NEW YORK, NY - APRIL 09: Amy Schumer arrives to The Late Show with Steven Colbert studio on April 9, 2018 in New York City. (Photo by Robert Kamau/GC Images)

エイジレスな彼女たちの美の共通項・・それは「○○があって××がない肌!」ということだと気付きました。

美の秘訣2「ハリがあってたるみのない肌!」

「○○があって××がない肌!」

・・その答えは、

「ハリがあってたるみのない肌!」です。

先ほどの出演者の女優やモデルの画像をもう一度、見てみてください。

みなさん、「ハリがあってたるみのない肌」の持ち主なのです。

ぽっちゃり体型のレネーでさえも、この鉄則は守られていました。

そんなことを考えていたところ、

試写会を主催してくれた、MTコスメティクス株式会社さんから、

嬉しいお土産が!!

モデルのような小顔を実現する「SANDALPHON(サンダルフォン) | THE MODEL FACE CREAM」。

キュートでフランボワーズ味のマカロンもいただきました♡(美味しすぎて一気に2つをペロリ!)

うるおいとハリのある小顔を実現するクリーム「SANDALPHON(サンダルフォン)」 の「 THE MODEL FACE CREAM 」です。(※以下、「サンダルフォン」。)

SANDALPHON(サンダルフォン) | THE MODEL FACE CREAM

サンダルフォンは、“変わりたいあなた” をサポートするフェイス&ボディメイキングブランド。

女性の憧れやときめく想いをカタチにし、エステ由来の結果の出るアイテムなんです。

◆サンダルフォンのコンセプト

サンダルフォンは理想的な自分に出会うためのトータルビューティーケアブランド。

エステのプロフェッショナル達のアイディアをカタチにした

オリジナルのアイテムは全ての女性たちへのギフト。

◆THE MODEL FACE CREAMとは・・

サンダルフォンの独自引き締め成分※1と保湿成分※2が、凛とした美しい肌へと導きます。

フェイスラインにハリと自信をもたらすフェイシャルクリーム。

うるおいに満ちた上向き肌とスッキリとした顔印象を実現します。

◆使い方

使い方は簡単!

化粧水などで、お顔を保湿した後、「THE MODEL FACE CREAM」を塗布しマッサージします。

以下の手順で行うとより効果的です!

1. 準備

①人差し指と中指で、フェイスラインから耳までをはさみこむようにしてギュッと引き上 げます。

②首横から鎖骨まで、リンパを流すように親指以外の 4 指でなでおろします。

2. クリーム塗布

顔全体に、1から5の順番で矢印の方向に沿ってクリームを塗ります。

1フェイスライン→2頬→3額→4目元→5首

3. リフトアップ

①手の平でフェイスラインを包みこむようにして引き上げます。

②手の平で頬骨を包みこむようにして引き上げます。

③目尻とこめかみの間に手の平をあて、引き上げます。

実際使ってみました!

実際、私も使ってみました。

インスタ映えするパッケージが可愛すぎる♡

まずね、香りがいい。私は、「桃の様な優しい香り」と思ったのですが、

「ベルガモットとオレンジが香りを包み込む、さわやかでエレガントなフルーティーフローラルの香り」のようです。

その香りが蓋を開けた瞬間、ふわっと香ります。

テクスチャーは、上質なシルクのようなキメ細かいふわっとした質感です。

先ほどの手順に従って、マッサージ。うーん、気持ちいい!!フルーティーフローラルの香りに顔中が包まれます。

使った結果・・・。わー、確かにリフトアップしてる実感があります!突っ張る感じでなく、毛穴や肌がキュッと引き締まって、肌が上向きに引き上がるイメージです。

大&満&足!!!!

これは、使えば使うほど、「ハリがあってたるみのない小顔」になりそうです。

SANDALPHON(サンダルフォン) | THE MODEL FACE CREAM

皆様も「SANDALPHON(サンダルフォン)」 の「 THE MODEL FACE CREAM 」で、小顔とうるおいに満ちた上向き肌と自信を手に入れてください!

そして、「I FEEL PRETTY」のレネーのように、自信に満ちたポジティブさにより、恋も仕事も上手くいくことを願っています!!

※効果には個人差があります。