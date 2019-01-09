日本女子摔跤名将吉田沙保里透露退役决定

【共同社1月9日电】在奥运会和世锦赛共16个大赛连续夺得冠军、2012年被授予日本国民荣誉奖的女子摔跤名将吉田沙保里（36岁）8日透露了退役决定。她在“推特”等平台表示，“我决定让33年的摔跤选手生涯告一段落”，并已向日本摔跤协会汇报了退役决定。吉田将于10日在东京都内召开记者会。

在摘得银牌而无缘奥运四连冠的2016年里约热内卢奥运会后，吉田开始休养，兼任选手的同时也担任了日本国家队的教练。据相关人士称，她有意今后继续担任国家队教练。她在“推特”等称，“改天向大家汇报退役决定并表达感谢之情。”

吉田是三重县人，3岁开始学习摔跤，在2014年3月去世的父亲吉田荣胜的指导下崭露头角。2001年进入中京女子大学（现至学馆大学），师从荣和人，凭借高速擒摔的绝技在2002年的世锦赛中首次夺冠。从女子摔跤成为奥运会正式项目的2004年雅典奥运会起，吉田取得三连冠，使这一新兴比赛项目吸引人们的眼球。

2012年吉田成功实现连续10届世锦赛夺冠，加上奥运三连冠，超过有着“人类最强”之称的俄罗斯名将亚历山大･卡列林，成为历史上首位连续13届大赛夺冠的选手。2015年底，她离开了效力10年以上的ALSOK公司，2016年11月至去年8月底还在至学馆大学担任了副校长。（完）