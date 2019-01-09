【徳島ヴォルティス】「10」はMF狩野　2019シーズン背番号発表

徳島ヴォルティスは９日、2019年シーズンの新体制を発表した。小幡直嗣・スペイン語通訳がアシスタントコーチを兼務するほか、大塚製薬サッカー部時代から29年間トレーナーを務めた山田政弘トレーナーが退任した。
選手31人の背番号も公表された。MF狩野健太が10を背負い、昨季の41から変更。昨季、育成型期限付き移籍で加わり、今季は完全移籍加入したMF表原玄太は36から17に。今季ユースからトップ昇格したDF久米航太郞は28となった。
2019シーズンの徳島ヴォルティスの選手の背番号（★は加入選手）
背番号、ポジション、氏名の順
１ GK 永井堅梧★
２ DF 田向泰輝★
４ DF ジエゴ★
５ DF 石井秀典
６ MF シシーニョ
７ DF 内田裕斗
８ MF 岩尾憲
９ FW 河田篤秀★
10 MF 狩野健太
11 MF 野村直輝★
13 FW 清武功暉★
14 MF 杉本竜士
15 FW 岸本武流★
16 MF 渡井理己
17 MF 表原玄太
18 FW 佐藤晃大
19 DF 鈴木大誠★
20 DF 福岡将太★
21 GK 梶川裕嗣
22 MF 藤田征也★
23 MF 鈴木徳真★
24 MF 井澤春輝
25 MF 内田航平
26 DF 秋山拓也★
27 MF チャキット★
28 DF 久米航太郞★
29 GK 松澤香輝
31 GK 長谷川徹
32 MF 小西雄大
33 MF 藤原志龍
47 FW 押谷祐樹