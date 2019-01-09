【徳島ヴォルティス】「10」はMF狩野　2019シーズン背番号発表

徳島ヴォルティスは９日、2019年シーズンの新体制を発表した。小幡直嗣・スペイン語通訳がアシスタントコーチを兼務するほか、大塚製薬サッカー部時代から29年間トレーナーを務めた山田政弘トレーナーが退任した。

選手31人の背番号も公表された。MF狩野健太が10を背負い、昨季の41から変更。昨季、育成型期限付き移籍で加わり、今季は完全移籍加入したMF表原玄太は36から17に。今季ユースからトップ昇格したDF久米航太郞は28となった。

2019シーズンの徳島ヴォルティスの選手の背番号（★は加入選手）

背番号、ポジション、氏名の順

１ GK 永井堅梧★

２ DF 田向泰輝★

４ DF ジエゴ★

５ DF 石井秀典

６ MF シシーニョ

７ DF 内田裕斗

８ MF 岩尾憲

９ FW 河田篤秀★

10 MF 狩野健太

11 MF 野村直輝★

13 FW 清武功暉★

14 MF 杉本竜士

15 FW 岸本武流★

16 MF 渡井理己

17 MF 表原玄太

18 FW 佐藤晃大

19 DF 鈴木大誠★

20 DF 福岡将太★

21 GK 梶川裕嗣

22 MF 藤田征也★

23 MF 鈴木徳真★

24 MF 井澤春輝

25 MF 内田航平

26 DF 秋山拓也★

27 MF チャキット★

28 DF 久米航太郞★

29 GK 松澤香輝

31 GK 長谷川徹

32 MF 小西雄大

33 MF 藤原志龍

47 FW 押谷祐樹