【徳島ヴォルティス】「10」はMF狩野　2019シーズン背番号発表

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　徳島ヴォルティスは９日、2019年シーズンの新体制を発表した。小幡直嗣・スペイン語通訳がアシスタントコーチを兼務するほか、大塚製薬サッカー部時代から29年間トレーナーを務めた山田政弘トレーナーが退任した。

　選手31人の背番号も公表された。MF狩野健太が10を背負い、昨季の41から変更。昨季、育成型期限付き移籍で加わり、今季は完全移籍加入したMF表原玄太は36から17に。今季ユースからトップ昇格したDF久米航太郞は28となった。

 

　2019シーズンの徳島ヴォルティスの選手の背番号（★は加入選手）

　背番号、ポジション、氏名の順

１　GK　永井堅梧★
２　DF　田向泰輝★
４　DF　ジエゴ★
５　DF　石井秀典
６　MF　シシーニョ
７　DF　内田裕斗
８　MF　岩尾憲
９　FW　河田篤秀★
10　MF　狩野健太
11　MF　野村直輝★
13　FW　清武功暉★
14　MF　杉本竜士
15　FW　岸本武流★
16　MF　渡井理己
17　MF　表原玄太
18　FW　佐藤晃大
19　DF　鈴木大誠★
20　DF　福岡将太★
21　GK　梶川裕嗣
22　MF　藤田征也★
23　MF　鈴木徳真★
24　MF　井澤春輝
25　MF　内田航平
26　DF　秋山拓也★
27　MF　チャキット★
28　DF　久米航太郞★
29　GK　松澤香輝
31　GK　長谷川徹
32　MF　小西雄大
33　MF　藤原志龍
47　FW　押谷祐樹

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