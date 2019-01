「剣と魔法のログレス いにしえの女神」各属性で最強を目指せるボックスガチャが販売開始！

マーベラスは、iOS/Android用アプリ「剣と魔法のログレス いにしえの女神」において、本日1月9日より「ジョブ×属性別ボックスガチャ」を開始した。

■各属性で最強を目指せる!「ジョブ×属性別ボックスガチャ」販売!

期間中、ガチャの「オススメ」タブにて「ジョブ×属性別ボックスガチャ」を販売します。各ボックスガチャのピックアップには、それぞれ対応する属性&ジョブの武器がラインナップ。また、今回のボックスガチャはラストマンドラボーナス付きです!各属性で最強を目指せるお得なボックスガチャをお見逃しなく!

販売期間

1月9日(水)メンテナンス後~1月16日(水)10:59

■かわいいカエルちゃんがまたまた登場!「ケロケロマーチ♪」開催!

期間中、スペシャルクエストにて「ケロケロマーチ♪」を復刻開催します。

腹ペコのカエルちゃんから妖精たちを守り、可愛い限定アバコレ用アバターや、レアモン遭遇率アップ付き頭装備「カエルの王さまヘッド」などを手に入れよう!

開催期間

1月9日(水)メンテナンス後~1月22日(火)23:59

■王国騎士団と協力して闇の民を退治せよ!「ルイン大決戦」開催!

期間中、スペシャルクエストにて「ルイン大決戦」を復刻開催します。力を合わせて幻の地ルインにはびこる闇の民を退治し、強力なシックスセンスを集めよう!

開催期間

1月9日(水)メンテナンス後~1月22日(火)23:59

