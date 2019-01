MUCC・逹瑯「ソロもTHE YELLOW MONKEYも…」、吉井和哉の活動を熱く語る

ロックバンド「MUCC」のヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。1月2日(水)の放送では、逹瑯がTHE YELLOW MONKEYの吉井和哉さんの活動について熱く語りました。

(TOKYO FM「JACK IN THE RADIO」2019年1月2日(水)放送より)

番組パーソナリティのMUCC・逹瑯

昨年12月27日(木)に日本武道館で開催された「MAVERICK DC GROUP PRESENTS『JACK IN THE BOX 2018 ~LAST BUDOKAN~』」で、THE YELLOW MONKEYのコピーバンド「THE YELLOW MONCHHICHI2」として久々にカバー曲を披露した逹瑯が、THE YELLOW MONKEYの吉井和哉さんについて語りました。

逹瑯:(吉井和哉さんが)ソロの活動もTHE YELLOW MONKEYと並行してやってくれるっていうお話なので、すごくよかったなと思います。吉井さんのソロでTHE YELLOW MONKEYの曲を聴くことはたまにできましたけど、THE YELLOW MONKEYで吉井さんのソロの曲を聴くことはできないので。吉井さんのソロの曲で好きな曲がたくさんあるから、続けてやっていってほしいなというか……。吉井さんの新しいソロの曲とTHE YELLOW MONKEYの曲が、もしかしたら違いがないんじゃないか?っていうのはどっちでもよくて。でも、過去の吉井さんの曲がライヴで聴けなくなってしまうのは寂しいというか、もったいないなと。

吉井和哉さんには活動を長く続けていただきたいと願う逹瑯。もし続けられるのであればソロでも活動をしてほしいのだそう。

逹瑯:表現の方法とか歌詞のニュアンスとかも変わってくると思うので。バンドと並行してやっていくソロってどんな歌になっていくのかって興味もあるので、これからもどんどんいい歌を届けていってほしいなと。コピーバンドも、いつかまた吉井さんのソロの曲も機会があったらやりたいなと思います!

