初音ミクらと一緒に年代暗記！「ボカロで覚える」参考書に高校版登場 みきとPの楽曲公開

「MUSIC STUDY PROJECT ボカロで覚える」高校版 表紙イメージ

「初音ミク」などが歌うボーカロイド曲で勉強ができる参考書「MUSIC STUDY PROJECT ボカロで覚える」の高校生版が誕生。英単語・日本史・世界史の3教科が同時に発売される。これに先駆けて、人気ボカロPのみきとPが手掛けた「アンキ厨はアンキ中 ~To the next ERA!~」が公開された。

「MUSIC STUDY PROJECT ボカロで覚える」は2016年に中学生向けとして発売された、ボーカロイド楽曲とのコラボによる新しい学習参考書シリーズ。シリーズで50万部を突破する異例のヒットを記録しており、今回の「高校英単語」「高校日本史」「高校世界史」は読者からの強い要望に応えた高校生版となる。

発売に先駆けて公開された「アンキ厨はアンキ中 ~To the next ERA!~」は、「ボカロで覚える高校日本史」に収録される年代暗記のナンバーだ。

人気ボカロPのみきとPが手掛けており、大学受験生はもちろん受験準備を始める高校1~2年生、教養として学び直したい大学生や社会人にもおすすめの一曲となっている。

みきとPからは、楽曲について「5分という尺の中に沢山の歴史を詰め込みました。ぜひこの曲を暗記するくらい歌って覚えてもらえれば、きっと役に立つと思ってます。映像も見どころたくさんで楽しいです。ちなみに僕は大正ロマンのコーナーが大好きです。平成最後の“年号暗記”!受験生の皆さん、この曲と共に to the next ERA!」とのコメントが到着した。

「MUSIC STUDY PROJECT ボカロで覚える 高校英単語」「MUSIC STUDY PROJECT ボカロで覚える 高校日本史」「MUSIC STUDY PROJECT ボカロで覚える 高校世界史」は各2,100円(+税)。購入はネット書店および全国の書店にて。

「MUSIC STUDY PROJECT ボカロで覚える 高校英単語」

「MUSIC STUDY PROJECT ボカロで覚える 高校日本史」

「MUSIC STUDY PROJECT ボカロで覚える 高校世界史」

価格:本体各2,100円+税(音楽CDつき)

発売日:2019年2月22日

ターゲット層:高校生(高校1年生~3年生)および学び直しをしたい大人

仲瀬 コウタロウ