本日1月9日より放送されるTVアニメ「revisions リヴィジョンズ」のゲーム化が発表!ティザービジュアル&サイトも公開

ネクソンは、本日1月9日深夜より放送開始されるTVアニメ「revisions リヴィジョンズ」のゲーム化作品『revisions next stage』を発表しました。

「revisions リヴィジョンズ」は、300年以上先の「未来」に渋谷ごと転送されてしまった少年少女たちが、未来人「リヴィジョンズ」が操る巨大な機械の化け物を相手に戦いを繰り広げるオリジナルアニメです。監督は「スクライド」や「ガン×ソード」、「コードギアス 反逆のルルーシュ」などの代表作を持つ谷口悟朗氏が担当します。

今回のゲーム化発表にあわせて、『revisions next stage』のティザービジュアル&ティザーサイトも公開されました。プラットフォームはスマートフォンで、配信時期は2019年になるとのことです。

■『revisions next stage』ティザーサイト

https://mobile.nexon.co.jp/revisions

■TVアニメ「revisions リヴィジョンズ」PV

茶っプリン