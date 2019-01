【ちょっと、寄ってく？】初見プレイヤーも巻き込んで「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」を皆でプレイ！

Gamer編集部スタッフ、ライターによる動画企画「ちょっと、寄ってく?」。今回はNintendo Switch専用ソフト「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」をプレイしました。

「ちょっと、寄ってく?」は、ネットワークを介して遊ぶゲームが当たり前になる中で、あえてわいわい楽しめるゲームをプレイしようという動画企画です。友達の家に集まって、ひとつのゲームをみんなで遊ぶような感覚を楽しんでもらえればと思います。

今回はNintendo Switch用ソフト「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」をプレイ。もはや説明不要の大人気シリーズの最新作を、初見プレイヤーも巻き込んで皆で遊んでみました!

動画URL:https://youtu.be/yE1PPBqPgnk

(C) 2018 NintendoOriginal Game: (C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.Characters: (C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / Pokémon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. / SHIGESATO ITOI / APE inc. / INTELLIGENT SYSTEMS / Konami Digital Entertainment / SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / MONOLITHSOFT / CAPCOM U.S.A., INC. / SQUARE ENIX CO., LTD.