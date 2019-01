『サカつくRTW』★5・★4日本代表選手が23名登場する新スカウト開催中!

セガゲームスはスマホ向けアプリ『プロサッカークラブをつくろう!ロード・トゥ・ワールド』(以下サカつくRTW)において、★5・★4日本代表選手23名が登場する“日本代表スカウト2019”を開催中です。

◇通常版日本代表スカウト2019

開催期間:2019年1月9日(水)~2月6日(水)10:59

2019バージョンの★5・★4日本代表選手23名が登場!★5ラインナップには、2019バージョンの★5日本代表選手のみが登場する特別なスカウトです。

◇特典付き日本代表スカウト2019

開催期間:2019年1月9日(水)~2月6日(水)10:59

スカウトの1~5回目には、おまけとして「各能力UP練習Lv.3×10個ずつ」が付いてくるだけでなく、利用回数に応じて★5確率が最大7.5%まで上昇する豪華特典付の特別なスカウトです。

回数:★5出現確率

特典アイテム

1回目★5選手出現確率5%

OFF/DEF/TEC/PHY/GK能力UP練習Lv.3×各10個ずつ

2回目★5選手出現確率5.5%

OFF/DEF/TEC/PHY/GK能力UP練習Lv.3×各10個ずつ

3回目★5選手出現確率6%

OFF/DEF/TEC/PHY/GK能力UP練習Lv.3×各10個ずつ

4回目★5選手出現確率6.5%

OFF/DEF/TEC/PHY/GK能力UP練習Lv.3×各10個ずつ

5回目★5選手出現確率7%

OFF/DEF/TEC/PHY/GK能力UP練習Lv.3×各10個ずつ

6回目以降、10回目まで★5選手出現確率7.5%

<確率アップと特典について>

※2つのスカウトの出現選手ラインナップは共通となります。

※本スカウトには「17-18シーズン選手」も登場します。

※本スカウトには日本代表選手以外の★4/★3選手も登場します。

※“特典付き日本代表スカウト2019”の6回目以降の10連については特典アイテムがありません。

※“特典付き日本代表スカウト2019”の6回目以降、★5選手の出現確率は7.5%から変動はありません。

※選手は重複して出現する可能性があります。

■公式サイト:

https://sakatsuku-rtw.sega.com

■公式 Twitter:

https://twitter.com/sakatsuku_com

(C) SEGA (公財)日本サッカー協会公認 LICENSED BY JAPAN PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUE

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.

histrica_alice