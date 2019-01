TABIZINE編集部の井上です。

初めて海外に渡ってからというもの、空港に行くとワクワクが止まりません。海外の空港へ行けばテンションも最高潮に。意味もなくキョロキョロしてしまうのです。そんな中で見つけた、インドネシア・ジャカルタ空港の壁画をご紹介します。

ジャカルタ空港に到着し、国内線乗り継ぎのため歩いていると壁画に遭遇。よくよく見てみると、消火器のまわりに絵が描かれているんですよね。

てっきりここだけなのかと思いきや、その後歩いていると次から次へと新しい絵に遭遇することになるのです。どどんと連続でご覧ください!皆さんはどの絵が好きですか?

なぜか途中から絵のテイストが変わる・・・。謎です。

なんだか心がなごむ、ジャカルタ空港の壁画でした。こういう面白いものに出会えるのも、海外旅行の醍醐味ですね。

[All Photos by Chika]

Do not use images without permission.