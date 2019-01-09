持国际资格的未满18岁学生将获准进入日本的大学

【共同社1月9日电】9日对日本文部科学省采访获悉，为积极接纳学业优秀的留学生和海外归国子女等推进高等教育国际化，该省计划放宽国内大学入学时要求的“18岁以上”这一年龄条件。此举设想的是提前取得海外名校使用的大学入学资格“国际文凭（IB）”的学生等。将修改相关告示，从今春入学的学生开始适用。

据文科省透露，此前如果就学国家的学校有与日本方式相同的小学、初中和高中共12年的教育课程，学生因“跳级”而提前结业的话，即使未满18岁也承认拥有日本的大学入学资格。然而，此前不承认提前取得IB的学生等，对于有意在日本学习的优秀学生和希望接纳他们的大学而言均为阻碍。

成为新对象的是，IB等国际性大学入学资格获得者、从评估教育机构的国际组织“WASC”等取得认证的学校的毕业生、国内的国际学校学生等。

文科省预计，放宽条件还将有助于扩大联合学位制度的利用，该制度通过日本和海外的大学共同编制教育课程和利用学分互换，由两所大学联名授予学位。

另一方面，日本的小学、初中和高中里即使是成绩优秀者也不允许跳级。虽然存在为在不满18岁时入学，可于高二结束时进入大学的制度，但会被当作高中辍学，使用的学生很少，引进该制度的学校也仅有一部分。（完）