エモい‼80年代にスターに駆け上がった海外有名セレブ50名♡当時と現在、あの人は今【2019前編】

今ではいわずとしれたハリウッドの有名俳優となられた方々にも下積み時代がありました。これからご紹介する方々も80年代にいい作品とめぐり遇えスターダムへと駆け上がってきた方々。お若い頃をご存じのお気に入りの俳優さんのお姿もあるかもしれませんよ。前編後編に分けて50名ご紹介。

エモい!!懐かしすぎるあの有名セレブの若かったあの頃・・・・

あの頃、君は若かった・・・・

大昔流行った歌の歌詞のようですが・・・時の流れというのは、ある意味正直でとっても残酷?

ハリウッドセレブたちの絶頂期とであるあの頃の写真と現在を比べてみました。

基本的には2018年度の現在の彼らのお姿をと思っていますが・・・最近俳優業をなさっていない方もいらっしゃるので、公の場所に露出がない方は、一番最近のお写真を載せてあります。

80年代にスターに駆け上がった海外有名セレブ50名(25/50)リスト

1♡デミ・ムーア

2♡チャーリー・シーン

3♡アリッサ・ミラノ

4♡ロバート・ダウニー・Jr

5♡フィービー・ケイツ

6♡ダリル・ハンナ

7♡エリザベス・シュー

8♡ショーン・ペン

9♡ロブ・ロウ

10♡トム・クルーズ

11♡キム・ベーシンガー

12♡ヴァル・キルマー

13♡シンディ・クロフォード

14♡ジョン・ボン・ジョヴィ

15♡リンダ・ハミルトン

16♡ラルフ・マッチオ

17♡アーノルド・シュワルツネッガー

18♡ヘザー・ロックリア

19♡ドン・ジョンソン

20♡ブルック・シールズ

21♡マドンナ

23♡ジョン・キューザック

24♡マシュー・ブロデリック

25♡サイモン・ル・ボン

トム・クルーズ、ドン・ジョンソン、デミ・ムーア、ロバート・ダウニー・Jr、ジョン・ボン・ジョヴィ、シンディ・クロフォードなどなど・・・

スーパーモデルがブームになり、世界的に大ヒットとなったTVドラマや映画、音楽がなどなどが次々と誕生した80年代。そんな時代に人気を得てスターに駆け上がった海外スターたちをまとめてみました。

50名のうちの25名なので・・・・

画像とちょっとしたプロフなどなのに長いです。ほんとに・・・お時間のある方だけお付き合いくださいませね。

1♡デミ・ムーア

デミ・ムーア(Demi Moore)

1962年11月11日生まれ

ニューメキシコ州ロズウェル出身

《1982年》

GENERAL HOSPITAL - (1/29/82) Gallery (Photo by Erik Hein/ABC via Getty Images)DEMI MOORE

か、可愛い♡

映画『ゴースト/ニューヨークの幻』(1990年)で大ブレイクした時の彼女の6年前のお写真ですが・・・可愛すぎますね。

《1990年》

Demi Moore in Ghost (1990)

《2018年》

PACIFIC PALISADES, CA - OCTOBER 17: Demi Moore attends Jennifer Meyer Celebrates First Store Opening in Palisades Village At The Draycott With Gwyneth Paltrow And Rick Caruso on October 17, 2018 in Pacific Palisades, California. (Photo by Stefanie Keenan/Getty Images for Jennifer Meyer Jewelry)

2♡チャーリー・シーン

チャーリー・シーン(Charlie Sheen)

本名Carlos Irwin Estévez

1965年9月3日生まれ

ニューヨーク州 ニューヨーク出身

《1973年》

AMAZING STORIES -- 'No Day at the Beach' Episode 14 -- Pictured: Charlie Sheen as Casey (Photo by NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

《2018年》

MELBOURNE, AUSTRALIA - NOVEMBER 03: Charlie Sheen performs at The Melbourne Convention and Exhibition Centre on November 3, 2018 in Melbourne, Australia. (Photo by Sam Tabone/WireImage)

ドラマ「CSI:科学捜査班」(2008年)第8シーズン第16話に本人役で登場しています。

個人的に今のチャーリー・シーンの方がシブくて好きかも♡

CSI:科学捜査班

原題:CSI:Crime Scene Investigation

アメリカ

3♡アリッサ・ミラノ

アリッサ・ミラノ(Alyssa Milano)

1972年12月19日生まれ

ニューヨーク州出身

《1984年》

UNITED STATES - SEPTEMBER 20: WHO'S THE BOSS ? - Gallery - Season One - 9/20/84, Alyssa Milano played Samantha Micelli, the daughter of a former athlete who accepted a job as a housekeeper for an advertising executive with a young son., (Photo by ABC Photo Archives/ABC via Getty Images)

《1987年》

WHO'S THE BOSS? - Alyssa Milano Gallery - November 10, 1987. (Photo by ABC Photo Archives/ABC via Getty Images)ALYSSA MILANO

《2019年》

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Alyssa Milano attends the 2019 InStyle and Warner Bros. 76th Annual Golden Globe Awards Post-Party at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for InStyle)

「Who's the Boss?」(1984年~1992年)

「メルローズ・プレイス」(1997年~1998年)

「チャームド〜魔女3姉妹〜」(1998年~2006年)

などのドラマにも出演してました。

4♡ロバート・ダウニー・Jr

ロバート・ダウニー・ジュニア(Robert Downey, Jr.)

1965年4月4日生まれ

ニューヨーク州ニューヨーク出身

《1986年》

SATURDAY NIGHT LIVE -- Episode 10 -- Air Date 02/15/1986 -- Pictured: Robert Downey Jr. as Julian Lynch during the 'Models Against the Wilderness' skit on February 15, 1986 -- (Photo by: Al Levine/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

《2018年》

NEW YORK, NY - NOVEMBER 08: Robert Downey Jr. seen out and about in Manhattan on November 8, 2018 in New York City. (Photo by Robert Kamau/GC Images)

ドラマ「アリー my Love」(2000年~2002年)で、ゴールデングローブ賞 助演男優賞(ミニシリーズ/テレビ映画部門)を受賞、全米映画俳優組合賞 主演男優賞(コメディ部門)を受賞しています。

5♡フィービー・ケイツ

フィービー・ケイツ(Phoebe Cates)

1963年7月16日生まれ

ニューヨーク出身

《1982年》

Phoebe Cates in Fast Times at Ridgemont High (1982)

Phoebe Cates in Fast Times at Ridgemont High (1982)

《2005年》

Owen Kline and Phoebe Cates during 71st Annual New York Film Critics Circle Awards - Inside at Cipriani in New York City, New York, United States. (Photo by Dimitrios Kambouris/WireImage)

フィービー・ケイツはかなり前から女優さんとしてのお仕事はしておらず、専業主婦になっているようです。

こちらは彼女の息子さんが子役をやっていた小さい時。

《2017年》

NEW YORK, NY - JUNE 11: Phoebe Cates and Kevin Kline attend the 2017 Tony Awards at Radio City Music Hall on June 11, 2017 in New York City. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Tony Awards Productions)

1989年にご結婚された俳優ケヴィン・クラインとはいつも一緒♡

NEW YORK, NY - JUNE 11: Actress Phoebe Cates attends the 71st Annual Tony Awards at Radio City Music Hall on June 11, 2017 in New York City. (Photo by Jim Spellman/WireImage)

年は重ねているけれど、あの時の可愛い笑顔は今も健在のようですね。

6♡ダリル・ハンナ

ダリル・ハンナ(Daryl Hannah)

本名 Daryl Christine Hannah

1960年12月3日生まれ

イリノイ州シカゴ出身

《1984年》

Daryl Hannah in Splash (1984)

https://m.media-amazon.com

ロン・ハワード監督の現代のニューヨークを舞台にして、青年と人魚の恋を描くファンタジー・ラブストーリーに出演した時の画像です。ウォルト・ディズニー・カンパニーの映画部門として設立されたタッチストーン・フィルムにとっては第1作目となった作品でしたね。

《2002年》

Daryl Hannah during 2002 Vanity Fair Oscar Party Hosted by Graydon Carter - Arrivals at Morton’s Restaurant in Beverly Hills, California, United States. (Photo by Tony Barson Archive/WireImage)

《2018年》

AUSTIN, TX - MARCH 15: Daryl Hannah attends the 'Paradox' Premiere 2018 SXSW Conference and Festivals at Paramount Theatre on March 15, 2018 in Austin, Texas. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for SXSW)

環境活動家としても有名な彼女は、環境保護団体シーシェパードの支援者であり、2008年には調査捕鯨に対する妨害活動への参加を表明したこともあります。

7♡エリザベス・シュー

エリザベス・シュー(Elisabeth Shue)

本名: Elisabeth Judson Shue

1963年10月6日生まれ

デラウェア州ウィルミントン出身

《1984年》

Elisabeth Shue in The Karate Kid (1984)

https://m.media-amazon.com

《1988年》

Tom Cruise and Elisabeth Shue in Cocktail (1988)

https://m.media-amazon.com

《2017年》

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 07: Elisabeth Shue attends the 'Battle Of The Sexes' European Premiere during the 61st BFI London Film Festival at Odeon Leicester Square on October 7, 2017 in London, England. (Photo by Fred Duval/FilmMagic)

『ベスト・キッド』、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズ、ドラマ『CSI:科学捜査班』に出演していましたよね。

トム・クルーズと共演した『カクテル』懐かしい~

おまけにとっても可愛い姿でしたね。

8♡ショーン・ペン

ショーン・ペン(Sean Penn)

1960年8月17日生まれ

カリフォルニア州サンタモニカ出身

《1985年》

Sean Penn in The Falcon and the Snowman (1985)

https://m.media-amazon.com

《2009年》

Sean Penn and Robin Wright

https://m.media-amazon.com

2003年公開のクリント・イーストウッド監督作品『ミスティック・リバー』でアカデミー主演男優賞を受賞し、2008年公開のハーヴェイ・ミルクを演じた『ミルク』でもアカデミー主演男優賞を受賞。

『ミスティック・リバー』(2003年)でもアカデミー主演男優賞受賞、ゴールデングローブ賞 主演男優賞 (ドラマ部門)受賞したオスカー俳優であるショーン・ペン。

《2018年》

お嬢ちゃまであるモデルのディラン・ペンと一緒♡

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 20: Sean Penn (L) and Dylan Penn attend the GO Campaign Gala 2018 at City Market Social House on October 20, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by David Livingston/Getty Images)

女優のロビン・ライトと結婚し(現在は離婚してしまっていますが)ディラン・ペンという美しいお嬢ちゃまがお生まれになって、彼女は今売れっ子モデルとして活躍しており華麗なる2世セレブを代表する美女なんですよ。

9♡ロブ・ロウ

ロブ・ロウ(Rob Lowe)

本名: Robert Hepler Lowe

1964年3月17日生まれ

バージニア州出身

《1986年》

Rob Lowe (Photo by Barry King/WireImage)

こちら、映画「栄光のエンブレム」の時です。

1986年の映画で、アイス・ホッケーのプロ選手を目指す青年を描いた青春映画だったのですが、彼はこれ以前にも『アウトサイダー』に出演していましたよね。

《2018年》

LONDON, ENGLAND - DECEMBER 11: Rob Lowe attends the Vanity Fair x Bloomberg climate change gala dinner at Bloomberg London on December 11, 2018 in London, England. (Photo by Jeff Spicer/Getty Images)

現在56歳で渋いオヤジで素敵ですよね。

「ブラザーズ&シスターズ」(2006年~2011年)でヒロインのキティ(キャリスタ・フロックハート)の夫ロバートを演じたロブ・ロウ。昨年までドラマ「コード・ブラック 生と死の間で」に出演していました。

10♡トム・クルーズ

トム・クルーズ(Tom Cruise)

1962年7月3日生まれ

ニューヨーク州シラキュース出身

《1983年》

Tom Cruise in Risky Business (1983)

https://m.media-amazon.com

Tom Cruise and Suri Cruise

https://m.media-amazon.com

トム・クルーズは昔からカッコいい!!

愛娘のスリちゃんを溺愛していて・・・・一度着たお洋服は着ない!!3歳からロングブーツにハイヒールを履きこなして世界のセレブキッズのお手本でもありました。そんなスリちゃんももう12歳。

どうなっていくのか楽しみです。

《2012年》

NEW YORK, NY - JULY 17: Tom Cruise and Suri Cruise leave Chelsea Piers on July 17, 2012 in New York City. (Photo by James Devaney/WireImage)

《2018年》

THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON -- Episode 0900 -- Pictured: Actor Tom Cruise during an interview on July 23, 2018 -- (Photo by: Andrew Lipovsky/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

『トップガン: マーヴェリック』(Top Gun: Maverick)が、2020年6月26日公開予定になっていて、『トップガン』(1986年)の続編なのでもう楽しみで・・・・

11♡キム・ベーシンガー

キム・ベイシンガー(Kimila Ann“Kim” Basinger)

1953年12月8日生まれ

ジョージア州出身

《1983年》

Kim Basinger in Never Say Never Again (1983)

https://m.media-amazon.com

『ナインハーフ』

『バットマン』

『L.A.コンフィデンシャル』に出演していたキム・ベイシンガーも今年65歳。

どうやってみても65歳には見えませんけど・・・

LOS ANGELES, CA - FEBRUARY 02: Actress Kim Basinger arrives for the Premiere Of Universal Pictures' 'Fifty Shades Darker' at The Theatre at Ace Hotel on February 2, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Albert L. Ortega/Getty Images)

12♡ヴァル・キルマー

ヴァル・キルマー(Val Kilmer)

1959年12月31日生まれ

カリフォルニア州ロサンゼルス出身

《1986年》

Val Kilmer in Top Gun (1986)

https://m.media-amazon.com

《1995年》

Val Kilmer in Batman Forever (1995)

https://m.media-amazon.com

《2017年》

LOS ANGELES, CA - JANUARY 06: Val Kilmer attends a basketball game between the Miami Heat and the Los Angeles Lakers at Staples Center on January 6, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Noel Vasquez/Getty Images)

『トップガン』(1986年)の続編である『トップガン: マーヴェリック』(Top Gun: Maverick)が2020年6月26日公開予定なのですが、この作品にアイスマンとして登場するそうですよ。

楽しみですね♡

13♡シンディ・クロフォード

シンディ・クロフォード(Cindy Crawford)

本名:シンシア・アン・クロフォード(Cynthia Ann Crawford)

1966年2月20日生まれ

イリノイ州出身

Cindy Crawford during Cindy Crawford Promotes Her Fragrance 'Halston' at Bloomingdale's in New York City - February 26, 1990 at Bloomingdale's in New York City, New York, United States. (Photo by Rose Hartman/WireImage)

Cindy Crawford (Photo by SGranitz/WireImage)1995

ナオミ・キャンベル、クリスティー・ターリントン、リンダ・エヴァンジェリスタ、クラウディア・シファーらとともにスーパーモデルの黄金時代の中心人物として一時代を築いたシンディ・クロフォード。

1990年にはジョージ・マイケルの「フリーダム」のミュージックビデオにもスーパーモデルの1人として出演しています。

《2008年》

LOS ANGELES, CA - MARCH 9: (L-R) Presley Gerber, Rande Gerber, Kaya Gerber and Cindy Crawford attend Cindy Crawford and Rande Gerber Host John Varvatos' 6th Annual Stuart House Benefit at John Varvatos Boutique on March 9, 2008 in Los Angeles, CA. (Photo by BRIAN LINDENSMITH/Patrick McMullan via Getty Images)

この体系でお子さん二人???

《2018年》

LONDON, ENGLAND - DECEMBER 10: (L-R) Rande Gerber, Cindy Crawford, Kaia Gerber and Presley Gerber arrive at The Fashion Awards 2018 In Partnership With Swarovski at Royal Albert Hall on December 10, 2018 in London, England. (Photo by Karwai Tang/WireImage)

10年という歳月が経過し、この上の2つのお写真で、お嬢ちゃまとお坊ちゃまがどれだけ美男美女なのかお分かりになりますよね。

子供たちはママゆずりで美しすぎる♡

LONDON, ENGLAND - DECEMBER 10: Cindy Crawford and Kaia Gerber arrive at The Fashion Awards 2018 In Partnership With Swarovski at Royal Albert Hall on December 10, 2018 in London, England. (Photo by Mike Marsland/BFC/Mike Marsland/Getty Images)

1998年にはロサンゼルスにあるスカイバー(Sky Bar)などを経営する企業家でレストラン、クラブ・オーナーのランディ・ガーバー(Rande Gerber:元フォードモデル)と結婚し、1999年に息子プレスリー(Plesley)、2001年に娘カイア(Kaia)が生まれています。長女カイアは、ヴェルサーチの子供服ラインYoung Versace の2012春夏キャンペーンフェイスとしてモデルデビューしています。ママに似てモデル体型で羨ましい♡

14♡ジョン・ボン・ジョヴィ

ジョン・ボン・ジョヴィ(Jon Bon Jovi)

本名:John Francis Bongiovi Jr.(ジョン・フランシス・ボンジオヴィ・ジュニア)

1962年3月2日(56歳)

ニュージャージー州出身

《1986年》

Bon Jovi 1986 Jon Bon Jovi (Photo by Chris Walter/WireImage)

《2000年》

Jon Bon Jovi (Photo by Steve Granitz/WireImage)2000

NARITA, JAPAN - NOVEMBER 24: David Bryan arrives at Narita International Airport on November 24, 2018 in Narita, Japan. (Photo by Jun Sato/GC Images)

昨年2018年11月に日本でのライブ(東京ドーム)のために成田に到着したボン・ジョヴィ。5年ぶりとなる来日公演は、11月26日(月)に東京ドーム、11月27日(火)に京セラドーム大阪と開催していました。

出迎えたファンとも快くお写真を一緒にとってくれたそうですよ。

《2018年》

MELBOURNE, AUSTRALIA - DECEMBER 01: Jon Bon Jovi performs during the Bon Jovi This House Is Not For Sale Tour 2108, at Melbourne Cricket Ground on December 1, 2018 in Melbourne, Australia. (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)

15♡リンダ・ハミルトン

リンダ・ハミルトン(Linda Hamilton)

本名:リンダ・キャロル・ハミルトン(Linda Carroll Hamilton)

1956年9月26日生まれ

メリーランド州ソールズベリー出身

《1984年》

Linda Hamilton in Children of the Corn (1984)

https://m.media-amazon.com

リンダ・ハミルトンと言えば、『ターミネーター』シリーズのサラ・コナー役で知られていますよね。

《2014年》

PARSIPPANY, NJ - OCTOBER 24: Linda Hamilton attends Day 1 of the Chiller Theatre Expo at Sheraton Parsippany Hotel on October 24, 2014 in Parsippany, New Jersey. (Photo by Bobby Bank/WireImage)

《2018年》

Linda Hamilton, Natalia Reyes, Tim Miller, and Mackenzie Davis in Untitled Terminator Reboot (2019)

https://m.media-amazon.com

「新・ターミネーター(仮)(Untitled Terminator Reboot)」の撮影の様子ですが、再びサラ・コナー役を演じるようですね。

ますますパワフルな女性に見える気がしませんか?

16♡ラルフ・マッチオ

ラルフ・マッチオ(Ralph Macchio)

1961年11月4日生まれ

ニューヨーク州出身

《1980年》

EIGHT IS ENOUGH - Gallery - Shoot Date: November 19, 1980. (Photo by ABC Photo Archives/ABC via Getty Images)RALPH MACCHIO

《1983年》

Tom Cruise, Matt Dillon, Emilio Estevez, Rob Lowe, Patrick Swayze, C. Thomas Howell, and Ralph Macchio in The Outsiders (1983)

https://m.media-amazon.com

《1984年》

Ralph Macchio and Pat Morita in The Karate Kid (1984)

https://m.media-amazon.com

《2018年》

NEW YORK, NY - MAY 14: Ralph Macchio of Cobra Kai attends Entertainment Weekly & PEOPLE New York Upfronts celebration at The Bowery Hotel on May 14, 2018 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Entertainment Weekly & People)

『アウトサイダー』(1983年)に出演し、1984年に主演した『ベスト・キッド』が大ヒットし一躍有名に。

現在配信ドラマシリーズの『COBRA KAI』(『ベスト・キッド』続編)に出演中。

17♡アーノルド・シュワルツネッガー

アーノルド・アロイス・シュワルツェネッガー(Arnold Alois Schwarzenegger)

1947年7月30日生まれ

オーストリア・シュタイアーマルク州出身

《1970年》

Arnold Schwarzenegger and Deborah Loomis in Hercules in New York (1970)

https://m.media-amazon.com

日本では、シュワちゃんの愛称で親しまれている彼は、2003年から2011年にかけてカリフォルニア州知事を務めた映画俳優、実業家、元政治家、元ボディビルダーです。

《1984年》

Arnold Schwarzenegger in The Terminator (1984)

https://m.media-amazon.com

《2018年》

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 05: Arnold Schwarzenegger seen on a night out at Annabel's in Mayfair on November 5, 2018 in London, England. (Photo by Ricky Vigil/GC Images)

18♡ヘザー・ロックリア

ヘザー・ロックリア(Heather Locklear)

1961年9月25日生まれ

カリフォルニア州 ロサンゼルス出身

《1981年》

DYANSTY - 'Reconciliation' - Airdate December 2, 1981. (Photo by ABC Photo Archives/ABC via Getty Images) HEATHER LOCKLEAR

《1987年》

DYNASTY - Cast Gallery 1987. (Photo by ABC Photo Archives/ABC via Getty Images) HEATHER LOCKLEAR

《2016年》

BEVERLY HILLS, CA - AUGUST 16: Heather Locklear attends the Screening Of TLC Networks' 'Too Close To Home' at The Paley Center for Media on August 16, 2016 in Beverly Hills, California. (Photo by Marc Flores/Getty Images)

《2017年》

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 09: Farrah Fawcett Foundation President and CEO, Alana Stewart (L) and Heather Locklear at the Farrah Fawcett Foundation's 'Tex-Mex Fiesta' 2017 at Wallis Annenberg Center for the Performing Arts on September 9, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Charley Gallay/Getty Images for the Farrah Fawcett Foundation)

2018年2月に恋人と大喧嘩から、ヘザーの兄弟が警察へ通報。そして彼女は、恋人へのDVと警察官への暴行で逮捕されてしまいましたね。裁判中のお写真もあるのですが、可愛かった彼女を観ていただきたかったので、あえてそれは載せないことにします。

せっかく手に入れたスターの座ですからね、まだまだこれから女優さんとして今後も輝いて欲しいです。

19♡ドン・ジョンソン

ドニー・ワイン・ジョンソン(Donnie Wayne Johnson)

1949年12月15日生まれ

ミズーリ州フラット・クリーク出身

《1975年》

Don Johnson, Jason Robards, Hal Baylor, and Alvy Moore in A Boy and His Dog (1975)

https://m.media-amazon.com

《1984年》

Don Johnson in Miami Vice (1984)

https://m.media-amazon.com

《2003年》

Don Johnson from NBC show 'Miami Vice' during NBC 75th Anniversary at Rockefeller Plaza in New York City, New York, United States. (Photo by KMazur/WireImage)

《2018年》

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 13: Don Johnson attends the premiere of HBO's 'Jane Fonda In Five Acts' at Hammer Museum on September 13, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images)

『特捜刑事マイアミ・バイス』(1984年~1989年)や、『刑事ナッシュ・ブリッジス』(1996年~2001年)に長い間出演していた彼ですので、海外ドラマファンならご存知ですよね。

『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』で清純な女の子を演じたダコタ・ジョンソンのパパでもあります。

《2016年》

NEW YORK, NY - FEBRUARY 03: Actors Dakota Johnson and Don Johnson attends the 'How To Be Single' New York premiere at NYU Skirball Center on February 3, 2016 in New York City. (Photo by Jim Spellman/WireImage)

20♡ブルック・シールズ

ブルック・シールズ(Brooke Shields)

1965年5月31日生まれ

ニューヨーク出身

《1978年》

https://m.media-amazon.com

生後11か月で芸能界入りし、その後アメリカのNO1の子供モデルとして活躍した彼女。

1977年ホラー映画の端役でスクリーン・デビューし、1978年「プリティ・ベビー」でセンセーションを巻き起こしました。

その後、「青い珊瑚礁」(1980年)「エンドレス・ラブ」(1981年)の映画が大ヒット。

《1980年》

https://m.media-amazon.com

《2017年》

Brooke Shields in Daisy Winters (2017)

https://m.media-amazon.com

《2018年》

LONDON, ENGLAND - DECEMBER 10: Brooke Shields arrives at The Fashion Awards 2018 In Partnership With Swarovski at Royal Albert Hall on December 10, 2018 in London, England. (Photo by Jeff Spicer/BFC/Getty Images for BFC)

昨年、水着のコマーシャルに登場した彼女は、52歳なのにホットな赤のビキニ姿で撮影に挑みました。

いやいや・・・やっぱり素敵♡

20♡マット・ディロン

マット・ディロン(Matt Dillon)

本名 Matthew Raymond Dillon

1964年2月18日生まれ

ニューヨーク州出身

Matt Dillon during a photo shoot in the living room of photographer Brad Elterman's home in Los Angeles, California. EXCLUSIVE *xclusive* (Photo by Brad Elterman/FilmMagic)

《1980年》

Matt Dillon in My Bodyguard (1980)

https://m.media-amazon.com

《2009年》

Matt Dillon in Armored (2009)

https://m.media-amazon.com

《2015年》

Matt Dillon and Shannyn Sossamon in Wayward Pines (2015)

https://m.media-amazon.com

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 10: Matt Dillon attends 3rd Annual Critics' Choice Documentary Awards at BRIC on November 10, 2018 in New York City. (Photo by John Lamparski/Getty Images)

ラース・フォン・トリアー監督・脚本によるサイコロジカルホラー映画である『ザ・ハウス・ザット・ジャック・ビルト』(The House That Jack Built)に主演しています。まだ日本では未公開となっていますが・・

21♡マドンナ

マドンナ(Madonna)

本名:マドンナ・ルイーズ・ヴェロニカ・チッコーネ(Madonna Louise Ciccone)

1958年8月16日生まれ

ミシガン州 ベイシティ出身

《1985年》

Madonna circa 1985

https://m.media-amazon.com

《1987年》

Madonna in Who's That Girl (1987)

https://m.media-amazon.com

《1996年》

https://m.media-amazon.com

《2005年》

https://m.media-amazon.com

《2006年》

Madonna at an event for The 78th Annual Academy Awards (2006)

https://m.media-amazon.com

《2018年》

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 06: Madonna attends the Moschino [TV] H&M London Launch Party hosted by Jeremy Scott at Annabels on November 6, 2018 in London, England. (Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for H&M )

大みそかにマンハッタンにあるこじんまりとした老舗バー「Stonewall Inn」で、13歳の養子デビッド・バンダが出演するステージにサプライズ登場したマドンナ。

豊尻手術!?というくらいお尻が大きくなっていたことで話題になっていますね。

23♡ジョン・キューザック

ジョン・キューザック(John Cusack)

1966年6月28日生まれ

イリノイ州出身

《1985年》

LOS ANGELES - OCTOBER 11: John Cusack as Lane Meyer in the 1985 movie, 'Better Off Dead'. Image is a frame grab. (Photo by CBS via Getty Images)

彼のお父様であるディック・キューザックは俳優でドキュメンタリー映画の製作者。お姉さまジョーンを含む5人兄弟全員が俳優である彼の家族ですが、当然彼も子供の頃から劇団に所属しており17歳で映画デビューしています。

《1989年》

John Cusack and Ione Skye in Say Anything... (1989)

https://m.media-amazon.com

《2012年》

https://m.media-amazon.com

https://m.media-amazon.com

《2015年》

John Cusack and Paul Philip Clark in Tian jiang xiong shi (2015)

https://m.media-amazon.com

《2018年》

ORLANDO, FL - OCTOBER 28: John Cusack at the Spooky Empire Horror Convention at the Hyatt Regency on October 28, 2017 in Orlando, Florida. (Photo by Manny Hernandez / Getty Images)

映画『ハイ・フィデリティ』や『マルコヴィッチの穴』などの名優ジョン・キューザックは、昨年11月30日に開幕されたポップカルチャーの祭典・東京コミコン2018のゲストとして来日する予定だったのですが、キャンセルになってしまって・・・

ファンはちょっと悲しい思いをしたと思います。

24♡マシュー・ブロデリック(1983, 2017)

マシュー・ブロデリック(Matthew Broderick)

1962年3月21日生まれ

ニューヨーク出身

《1983年》

Matthew Broderick and Ally Sheedy in WarGames (1983)

https://m.media-amazon.com

マシュー・ブロデリックと言えば、奥様は「SATC」のキャリー・ブラッドショー役として有名なサラ・ジェシカ・パーカー。

今年結婚22年目を迎える彼らにはお子様が3人いらっしゃいます。

《1987年》

Matthew Broderick, Helen Hunt, and Willie in Project X (1987)

https://m.media-amazon.com

《1999年》

Matthew Broderick in Election (1999)

https://m.media-amazon.com

《2011年》

WASHINGTON, DC - DECEMBER 04: Actors Matthew Broderick (L) and Sarah Jessica Parker arrive at the 34th Kennedy Center Honors at the Kennedy Center Hall of States on December 4, 2011 in Washington, DC. (Photo by Paul Morigi/WireImage)

高校在学中に俳優だった父親が出演したホートン・フートの舞台でデビュー。その後今も数々の舞台に立っています。

『努力しないで出世する方法』と『ブライトン・ビーチ回顧録』でトニー賞を受賞。

『フェリスはある朝突然に』で人気を集めています。

《2018年》

MORRISTOWN, NJ - DECEMBER 14: Actor Matthew Broderick performs a reading of Truman Capote's 'A Christmas Memory' at St Peter's Episcopal Church on December 14, 2018 in Morristown, New Jersey. (Photo by Bobby Bank/Getty Images)

25♡サイモン・ル・ボン(1981, 2017)

サイモン・ジョン・チャールズ・ル・ボン(Simon John Charles Le Bon)

1958年10月27日生まれ

イギリス ブッシー出身

《1985年》

British singer Simon Le Bon, British keyboardist Nick Rhodes, British guitarist Andy Taylor, British bassist John Taylor and British drummer Roger Taylor, members of the band Duran Duran, posing showing the Telegatto awards. Sanremo, 1985 (Photo by Egizio Fabbrici/Mondadori Portfolio via Getty Images)

イングランドのバンドデュラン・デュランのボーカル、シンガーソングライターであるサイモンと言えばおそらくご存知の方も多いですよね。昨年セクハラ告発を受けたりして…大変なご様子。

しかし、事実ではないと否定なさっています。

《2000年》

Simon Le Bon in Inside 'A View to a Kill' (2000)

https://m.media-amazon.com

《2013年》

https://m.media-amazon.com

2017年には武道館で14年ぶりにデュラン・デュランのライブで来日していますね。

《2018年》

LONDON, ENGLAND - DECEMBER 03: Yasmin Le Bon and Simon Le Bon attend Carols By Candlelight in aid of the Lady Garden Foundation at Christ Church on December 3, 2018 in London, England. (Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images)

いかがでしたか?

以上25/50名をご紹介してみました。

私の主観ですが・・・殿方は味が出ていいダンディな男性へと変化しているように感じられますね。

女性の方々も当然おきれいなのですが、男性の方があまり変化がないような・・・・

それにしても昔のドラマや映画ってなかなか見直したりしないので、懐かしい画像だったかなと・・・そう思われる方は同世代ですね。

最後までお疲れさまでした。

お読みくださって感謝です。ありがとうございました。

「エモい‼80年代にスターに駆け上がった海外有名セレブ50名♡当時と現在、あの人は今【2019後編】 」の記事が出ましたら、ぜひそちらもご覧くださいませ。

1月に入り、ますます寒くなってきたので風邪をひかないようになさってくださいね。

これを読んでくださった方が、明日も元気でどんな小さなことでもいいので笑顔になれることがありますように♡