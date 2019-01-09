「Fate[HF]」来場特典の「FGO」“概念礼装”イラスト公開！ セイバーオルタ、マシュら描かれた全4種

劇場版『「Fate/stay night [Heaven's Feel]」II.lost butterfly』が1月12日公開されることを記念し、アプリゲーム『Fate/Grand Order』にて、キャンペーン『劇場来場特典「Fate/Grand
Order」 ufotable描き下ろし概念礼装』が実施される。この度、そのイラスト4種が明らかとなった。
『Fate/stay night [Heaven's Feel]』は、手にした者の願いを叶える万能の願望機「聖杯」をめぐる物語を描いたヴィジュアルノベルゲーム『Fate/stay night』より、ストーリーの核心に迫る最終ルート（通称・桜ルート）を全3部作で劇場版アニメ化した作品だ。
2017年10月に公開された第1章「presage flower」は98万人を動員し、興収15億円を記録。続く第2章「lost butterfly」は、物語の分岐点を描く最重要エピソードとなる。
本作の公開を記念し『Fate/Grand Order』でプレゼントされる概念礼装のイラストには、『Fate [HF]』からセイバーオルタ、アーチャー、バーサーカー、ライダー、さらに『Fate/Grand Order』からマシュ・キリエライト、クーフーリンオルタ、ジャンヌダルクオルタ、巌窟王 エドモン・ダンテスが、それぞれufotableによって描き下ろされた。
このたび発表された特別な概念礼装は、『劇場版「Fate/stay night [Heaven's Feel]」II.lost butterfly』公開日の1月12日から4週連続でプレゼント。受け取り方法や絵柄名称等詳細は後日発表予定だ。
（C）TYPE-MOON・ufotable・FSNPC
MoA