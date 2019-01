『ザ・マミー』予告編・ポスター・場面写真

2019年1月25日(金)東京・ヒューマントラストシネマ渋谷、同月下旬より「未体験ゾーンの映画たち 2019」にて上映

『ザ・マミー』は、世界映画評NO.1サイト、ロッテン・トマトで鑑賞後満足度、批評家97%、観客100%を記録(2019年1月7日時点)。第60回アリエル賞(メキシコアカデミー賞)で最多11部門でノミネート2部門受賞の他、第36回ブリュッセル国際ファンタスティック映画祭で観客賞・銀賞など世界中の映画祭で51の賞に輝き、観客賞を総ナメに。

スティーヴン・キングが「最高傑作。2分で夢中になった」と絶賛。ギレルモ・デル・トロが2017年ベスト映画に選出し、本作を監督した新鋭イッサ・ロペスの次回作をプロデュースすると発表。本作は、ホラーの常識を覆し映画史に名を刻む新たな金字塔となっている。

『ザ・マミー』は2019年1月25日より東京・ヒューマントラストシネマ渋谷、同月下旬より大阪のシネ・リーブル梅田にて開催される特集上映「未体験ゾーンの映画たち 2019」で上映される。

ストーリー

11歳の少女エストレヤの母親はギャングに連れ去られ行方不明となっていた。エストレヤは母を捜すため家を出る。想像を絶する恐怖が彼女を待ち受けていることを知らぬまま…。やがて奇妙な出来事がエストレヤに頻発。母の話し声がする、誰かに腕をつかまれ引きずり込まれそうになる、不気味な血の模様が壁を走る、人形が動き出す…。そして、ある日ギャングの一人カコが何者かによって殺されると、また母の声がした。その声は、カコを殺した男がエストレヤを捜しに来ると告げ、男を自分の元に連れてくるように言うとどこかへ消えてしまった…。

公開情報

監督・脚本:イッサ・ロペス

出演:ロドリゴ・コルテス、テノッチ・ウエルタ、パオラ・ララ

原題:Tigers Are Not Afraid/メキシコ/スペイン語/カラー/83分/DCP/字幕翻訳:田邉拓郎

配給:AMGエンタテインメント

©2016 QUEDADAS FILMS S DE R.L. DE C.V. ALL RIGHTS RESERVED

