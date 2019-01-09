＜レスリング＞1.24～27ヤリギン国際大会（ロシア）に男女10選手を派遣

今年初のUWWランキング決定大会が行われるクラスノヤルスクのアリーナ

1月24日（木）～27日（日）にロシア・クラスノヤルスクで行われる男子フリースタイルと女子の「ヤリギン国際大会」に男女10選手を派遣する。先月の全日本選手権で1～2位に入った選手。

男子は1月14日（月）に出発し、ウラジカフカスで地元チームと合同練習をしたあと、21日（月）に移動して大会に臨む。女子は同21日に日本を発ち、大会に臨む。帰国は29日（火）。

男女ともに世界レスリング連盟（UWW）が定める2019年ランキング決定大会。賞金大会だが、金額は明らかにされていない。

日本選手団、大会スケジュールは下記の通り。

大会スケジュール

1月24日（木） 女子50・55・59・65kg級／男子フリースタイル57・61・70kg級

25日（金） 女子53・57・62・68kg級／男子フリースタイル65・79・125kg級

前日スタート階級の敗者復活戦・ファイナル

26日（土） 女子72・76kg級／男子フリースタイル74・86・92・97kg級

前日スタート階級の敗者復活戦・ファイナル

27日（日） 前日スタート階級の敗者復活戦・ファイナル

役員

【女子監督】笹山秀雄（自衛隊）、【女子コーチ】金浜良（ジャパンビバレッジ）、冨田和秀（自衛隊）

【男子フリースタイル監督】湯元進一（自衛隊）

【女子チームトレーナー】佐藤守重（日本スポーツ振興センター）

【帯同審判】小池邦徳（奈良・天理教校学園高）

選手

【女子】

▼50㎏級 加賀田葵夏（青山学院大）

▼55㎏級 谷山菜緒（法政大）

▼59㎏級 稲垣柚香（愛知・至学館高）

▼62㎏級 熊野ゆづる（日大）

▼65㎏級 榎本美鈴（環太平洋大）

▼68㎏級 渡利璃穏（アイシン・エイ・ダブリュ

▼72㎏級 鏡 優翔（JOCエリートアカデミー／東京・帝京高）

▼76㎏級 皆川博恵（クリナップ）

【男子フリースタイル】

▼74kg級 保坂 健（自衛隊）

▼86kg級 白井勝太（日大大学院）