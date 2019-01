ダイアン・クルーガー、無許可で娘の写真を載せた人へメッセージ

ノーマン・リーダスとダイアンの娘の写真が、無許可で世間に出回ったそう。これに対してダイアンは、私たちにもお願いのメッセージを投稿。有名人も大変だ…。

娘の写真が無許可で出回った?

ファンやパパラッチは、11月に生まれたばかりのダイアンとノーマンの娘のお顔や名前が気になっていました。ダイアンは昨日、Instagramに娘との写真を投稿。その写真はどうやら、パパラッチがダイアンの無許可で撮ったみたいです。娘の顔がバッチリ写っていたのか、顔部分を塗りつぶして投稿されていました。

ダイアンはみんなにお願いのメッセージ

ダイアンは、Instagramにお願いのメッセージを書いていました。

「ファンのみんな、そうじゃない人、善悪の判断がつく人、パパラッチへ。この写真はパパラッチが、私とノーマンの無許可で撮ったもので、罪のないか弱い子供が世間の目に晒されました。色んな人が娘の写真を見たい気持ちも分かりますが、私たちは娘のプライバシーを守って安全に育てたいのです。

私とノーマンは、あなたたちに娘の写真をリポストしないでとお願いすると共に、娘のプライバシーを守る手助けをしてほしいです。すでに写真を投稿した方は削除してください。どうか、相手の立場になって考えてみてください。私たちも娘にとって良い親でありたいのです。皆さんのサポートに感謝しています」。

ノーマンの反応は?

これに対してノーマンはTwitterで、「❤」のキャプションとダイアンのメッセージをスクショして投稿。親としてのダイアンの気持ちはもちろん理解できますし、パパラッチやファンが「子供の写真が見たい」って気持ちも分かりますよね。

プライベートは完全に非公開

ノーマンとダイアンは、子供だけでなく彼ら自身の関係も隠してきました。いつの間にか交際して、いつの間にかダイアンが妊娠して、出産。彼らの娘が生まれた日も明らかになっていません。

ノーマンが唯一投稿した娘の写真は、先月のクリスマス。彼が娘の手を握るモノクロ写真が投稿されました。プライベートは完全に非公開の2人。隠されるとよけいに気になりますね。でも、彼らの意志を尊重したい。

最後に

有名人である以上、これから成長していく娘を完全に隠していけるのかは疑問ですが、彼らの娘のプライバシーが守られるといいな。セレブにも、子供の写真をSNSに載せる人、完全に隠す人、それぞれですね。

