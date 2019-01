タレントの重盛さと美が自身のインスタグラムを更新し、脱毛サロンに訪れたことを報告した。投稿には、彼女が脱毛した部分を気にするコメントが相次ぐなど、注目を集めている。

■独特な表現で脱毛をレポート

脱毛行ったらアメもらったぁ🙈🌟💕 ここお姉さんみんな優しくて可愛い! そして脱毛もピ!ピ!じゃなくて、ダダダダダダー って高速で痛くなくてあっとゆうまでグッド🚀🚀🚀✨ #sasala#脱毛#美肌 @sasala_official

8日にインスタグラムを更新した重盛は、「脱毛行ったらアメもらったぁ」とコメントを添えて、3枚の写真をアップした。1枚目の写真は、脱毛サロンの前で、もらったアメを口に加えて自撮りされたかわいらしいものになっている。

重盛は「ここお姉さんみんな優しくてかわいい!」とサロンを絶賛。「そして脱毛もピ! ピ! じゃなくて、ダダダダダダーって高速で痛くなくてあっという間でグッド」と、独特の表現で施術について説明した。

■アップされた自撮り写真に称賛の声

重盛がアップした自撮りの写真には、「超絶キレイ」「何回見てもかわいい」と絶賛の声があがっている。

「超絶キレイだし美人すぎるよ!」

「やっぱり何度見てもさっちゃんタイプでかわいすぎる。何気にファン歴4年目だ」

「何回見てもかわいいです! 崇拝します!」

「あら今日もかわいい」

コメントの中には、「崇拝する」「ファン歴4年になった」というものも。

■重盛の脱毛した部分に注目する声も

また、投稿を横にスクロールすると、体に茶色のタオルをかけられた重盛が横になった、施術中の自撮り写真も見ることができる。

そうした写真もあるためなのか、コメント欄は、一部ユーザーから「どこを脱毛したの?」といった下世話にも取れるコメントが連続する混沌とした状態になっている。

「どこの脱毛したの?」

「全身脱毛?」

「お顔の脱毛!?」

「どこ脱毛したんですか?」

■脱毛サロンに通ったことは?

しらべぇ編集部では、全国20~60代の女性665名を対象に「ムダ毛処理」についての調査を実施。その結果、全体のおよそ3割の人が「脱毛サロンに通ったことがある」と回答した。

「ダダダダダダー」という擬音語を使った独特な表現で、脱毛の施術をレポートしてみせた重盛。はっきりとした施術内容をくみ取るのは困難だが、サロンのすごさは伝わったでのはないだろうか。