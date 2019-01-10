京王線 笹塚～仙川 7.2km 高架化工事＿断面図、消える踏切、施工会社など

東京都が事業主体となり、道路整備の一環として実施する京王線 笹塚～仙川 連続立体交差事業。

同事業が完了すると、代田橋駅・明大前駅（京王線）・下高井戸駅・桜上水駅・上北沢駅・芦花公園駅・千歳烏山駅が高架駅に。

また、25か所の踏切が消え、7か所の都市計画道路が立体化。側道も整備される。

この工事で高架化される京王線（都市高速鉄道第10号線京王電鉄京王線）の区間距離は約7.2km。事業期間は2013～2022年度。

この高架化で消える踏切は次の25か所

踏切名（道路名）

代田橋1号（区道21-C150号線）

代田橋4号（区道21-C154号線）

代田橋6号（都道赤坂杉並線）井ノ頭通り

代田橋7号（区道21-C250号線）

代田橋8号（区道21-C237号線）

明大前1号（区道21-C373号線）

明大前2号（区道21-B008号線）

明大前3号（区道21-C458号線）

明大前4号（区道21-C397号線）

下高井戸1号（都道瀬田貫井線）

下高井戸2号（区道606号線）

下高井戸3号（区道607号線）

下高井戸5号（区道22-C274号線）荒玉水道道路

桜上水3号（区道22-C237号線）

桜上水5号（区道22-C249号線）

上北沢2号（区道22-C266号線）

八幡山2号（区道42-A001号線）千歳通り

芦花公園1号（区道42-C077号線）

芦花公園3号（区道42-C066号線）

芦花公園4号（区道42-C075号線）

芦花公園5号（区道42-B003号線）

千歳烏山2号（区道42-C109号線）

千歳烏山3号（区道42-C110号線）

千歳烏山4号（区道42-C150号線）

千歳烏山6号（区道42-C232号線）

この高架化工事は7工区、施工会社は

第1工区 大林・京王JV

第2工区 大成・竹中土木JV

第3工区 清水・三井住友JV

第4工区 鹿島・京王・東亜JV

第5工区 鴻池・竹中土木JV

第6工区 東急・京王・鉄建JV

第7工区 安藤・間・淺沼JV

第8工区 戸田・錢高JV

―――動きはじめた京王線高架化工事。地上を行く京王電車の姿もや踏切のカンカン音も、懐かしい光景に。