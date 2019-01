「ヴィクター・ヴラン オーバーキル エディション」主人公を演じる声優のインタビュートレーラーが公開！

3gooは、2019年2月14日に発売予定のPS4/Nintendo Switch用ソフト「ヴィクター・ヴラン オーバーキル エディション」について、主人公を演じる声優ダグ・コックルさんのインタビュートレーラーを公開した。

ダグ・コックルさんは、「ウィッチャー」シリーズでゲラルトの声を演じている声優だ。トレーラーでは、レコーディングスタジオで収録に臨む様子から本作への思い入れに至るまでを、熱く、フレンドリーに語っている。現場の様子やダグのコメントから、「ヴィクター・ヴラン オーバーキル エディション」の魅力の一端を感じ取ることができるだろう。

■「ヴィクター・ヴラン オーバーキル エディション」について

暗黒の軍勢に陥落したザゴラビアを舞台に、デーモンパワーを有するヴィクターが、ダイナミックなコンバットで並み居る敵を無双する見下ろし視点のアクションRPG。本編「ヴィクター・ヴラン」に加えて2つのDLC「砕けた世界」と「モーターヘッド」が収録されている。

Victor Vran (C)2018 Haemimont Games AD. (C) 2018 Motörhead under license to Global Merchandising Services Ltd. Developed by Haemimont Games AD. Co-published by Wired Productions. Published and distributed by 3gooK.K. in Japan.