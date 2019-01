カプコンは、2019年4月25日に発売予定のNintendo Switch版「ドラゴンズドグマ:ダークアリズン」のあらかじめダウンロードを、本日1月10日より開始した。

本作は、サイクロプスやグリフィンといった伝説のモンスターが存在する剣と魔法の世界を舞台に、ドラゴンに奪われた心臓を取り戻すための壮大な冒険活劇を繰り広げる作品。

オンライン環境があればほかのプレイヤーが作成したキャラクター“ポーン”を借りたり、世界中のプレイヤーで挑む大人数参加型の戦闘を体験することが可能。これらのオンライン要素は「Nintendo Switch Online」に加入していなくても利用することができる。

