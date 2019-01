【ベストフレンドフォーエバー】GG賞ホスト&受賞のサンドラ・オーにグレアナのエレンポンピオが祝福！！

先日ロサンゼルスで開催された第76回ゴールデングローブ賞授賞式。このビッグイベントでホストを務め、見事女優勝を受賞したサンドラ・オーに、『グレイズ・アナトミー』で共演したエレン・ポンピオが祝福コメントを贈ったようです!

サンドラ・オー快挙!

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Host and Best Performance by an Actress in a Television Series Drama 'for Killing Eve' winner Sandra Oh poses in the press room during the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

今年のゴールデングローブ賞で、『ブルックリン・ナイン-ナイン』などで知られるアンディ・サムバーグと共に司会の大役を務め、さらに、『キリング・イヴ』で見事ドラマテレビ部門女優賞(ドラマシリーズ)を受賞したサンドラ。

サンドラは2006年にも『グレイズ・アナトミー 恋の解剖学』で助演女優賞を受賞していて、これが2度目の受賞。これは、アジア系の女優として初めての複数回受賞ということもあり、大変な快挙です!

そのサンドラが、授賞式後にリラックスした写真をツイッターに投稿。それに、『グレイズ・アナトミー』でサンドラ演じるクリスティーナの親友を演じたエレン・ポンピオが祝福のコメントを寄せています!

クリスティーナにメレディスから祝福!

ルームサービスと思しき空のお皿とゴールデングローブ、そのテーブルの下でジャンプスーツ姿で寝転ぶサンドラ。

今年初めのビッグなイベントでホストを務め、さらに歴史的快挙を成し遂げたサンドラですので、ようやくホッとしているところでしょうか。

このサンドラのツイートに、エレンが「これはとってもスウィートな光景ね。…サンドラ、あなた程これにふさわしい人はいないわ」と祝福のコメントをツイート。

ドラマで長年親友同士を演じていたエレンからのねぎらいとも取れるコメントは、ドラマのファンとして、ほっこり嬉しくなるコニクイものではありませんか!

ベタベタ褒めたたえていないところも、メレディスとクリスティーナの関係を彷彿とさせて、嬉しいところ!

惜しまれつつも、シーズン10で番組を降りたサンドラですが、こんなところで二人の繋がりを観る事ができて、メレディスとクリスティーナの関係が懐かしいファンにとっては、サンドラの受賞に加えて何よりのお年玉です。

ドラマの元夫オーウェン・ハントからも!

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjIzNjM1MzMwOV5BMl5BanBnXkFtZTcwMTAzNTc4Mg@@.V1.jpg

メレディスだけではありません!

ドラマでクリスティーナの夫を演じていたケヴィン・マクキッドからも、祝福のツイートが。

「サンドラ!!!!!サンドラ・オー!!!今日オレはとても誇らしいよ!Xxx」

と、キスマークを3つも添えてのコメントです!

こちらも、まるでケヴィンが演じたオーウェンが言いそうなコメント!

ますます嬉しくなってしまいます。

ションダ・ライムズからも

CENTURY CITY, CA - JANUARY 25: Actress Sandra Oh (L) and writer/director Shonda Rhimes attend at the 66th Annual Directors Guild Of America Awards held at the Hyatt Regency Century Plaza on January 25, 2014 in Century City, California. (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images for DGA)

『グレイズ・アナトミー』のクリエイター、ションダ・ライムズからもお祝いのツイートが。

「今夜サンドラの受賞が最高にうれしいです。彼女にふさわしい賞。遅すぎたくらい。彼女はいつも最高の女優よ。いつでもね」

数々のドラマをヒットさせた凄腕クリエイターが、サンドラに最高の賛辞を送っています。

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTVhMmUwZTktMGJlZC00NDUyLWExYjktNDBkZTU3YjU0ODNiXkEyXkFqcGdeQXVyNzQ2NjI4MDM@.V1SY1000SX675AL_.jpg

サンドラが出演する『キリング・イヴ』は、昨年のエミー賞でも2部門にノミネート。ゴッサムアワードではブレイクスルー・ドラマ賞を受賞しています。またサンドラは、この後開催のSAGアワードにもノミネート。

ますます注目が集まる『キリング・イヴ』。日本でもWOWOWで2月6日から放送スタートとのこと。

放送が楽しみです。