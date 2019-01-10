「BanG Dream!(バンドリ！)」アニメイト史上初となる全世界125店舗でフェアを開催！

ブシロードは、アニメ、ゲーム、コミック、声優によるリアルライブなどさまざまなメディアミックスを展開する次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!(バンドリ！)」について、2月19日より、アニメイトと史上初となる全世界125店舗開催の「BanG Dream! アニメイトワールドフェア」を実施する。
開催期間中、全世界のアニメイトにて「BanG Dream!」関連商品を1000円以上購入・予約した人に、スマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」内のスタンプをイメージした、全25種類の【キラキラステッカー】が1枚ランダムでプレゼントされる。
また、レジにて「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」のスタート画面を提示した人に、「BanG Dream! 2nd Season」、「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」、「BanG Dream! ガルパ☆ピコ」のロゴがセットになったステッカーがプレゼントされる（※日本国内限定）。
■フェア情報
「BanG Dream! アニメイトワールドフェア」
開催期間：2019年2月19日（火）～3月17日（日）
開催店舗：アニメイト全国・全世界店舗（国内全店、オンラインショップ、海外店舗）
開催内容：開催期間中、「BanG Dream!」関連のCD・DVD・BDをご購入・ご予約（内金1,000円以上）1本毎に1枚、キャラクターグッズ・書籍（「月刊ブシロード」を含む）をご購入・ご予約内金1,000円毎に1枚【キラキラステッカー（全25種）】を差し上げます。
関連URL：https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=101600
※詳細はアニメイト公式ホームページご覧ください。
※フェア対象の金額設定は全て税込となります。
※フェア特典はランダム配布です。特典はお選び頂けません。
※金券やチケット等の非課税商品・くじ商品が発売される場合は対象外です。
※期間中であっても特典は無くなり次第終了となります。
※フェアの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。
※海外店舗では開催期間が異なる場合がございます。
■「BanG Dream!」アニメイトオンリーショップ ～Road to ワールドフェア～も開催！
「BanG Dream!」アニメイトオンリーショップ ～Road to ワールドフェア～
2019年2月9日（土）～ 24日（日）
■アニメイト秋葉原
■アニメイト名古屋
■アニメイトO.N.SQUARE（大阪日本橋）
豪華展示やオリジナル特典など素敵な企画盛り沢山！
オンリーショップ特典：チケットファイル
配布期間：2019年2月9日（土）～2月18日（月）
※2月19日（火）～2月24日（日）は「BanG Dream! アニメイトワールドフェア」のフェア特典を配布致します。
開催期間中、「BanG Dream!」関連商品をご購入・ご予約（内金）3,000円毎で【チケットファイル（5種）】をランダムで1枚プレゼント！
※特典は無くなり次第終了となります。
※内容は諸般の事情により変更・延期・中止となる場合がございます。
関連URL：https://www.animate.co.jp/onlyshop/228562/
BanG Dream!（バンドリ！）公式HP
https://bang-dream.com/
アニメイト 店舗情報
https://www.animate.co.jp/shop/
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