成宮寛貴、添い寝フレンドを公開でファン大興奮「私もなりたい！」「癒される」

インスタグラム:成宮寛貴(@hiroshige_narimiya)より

成宮寛貴(36)が自身のインスタグラムに投稿した内容が話題となっている。成宮は昨年末に三日遅れでクリスマスメッセージを伝える自身の動画を公開。動画の中ではトナカイのツノを生やし、赤鼻になった成宮が「みなさんにとって最高のクリスマスになりますように」とつづり、「何回見ても楽しい気分になる!」といった声が寄せられ反響を呼んだばかり。

そんな成宮が5日に「New roommate!!This is Bed monster.There are dry lavender inside this monster, so sleep well.」と綴り、ハッシュタグには「#添い寝フレンド」などと付け、モンスターの抱き枕の写真を公開した。

この投稿にファンからは「めっちゃ可愛いですね!」「私もこの抱き枕になりたい!」「添い寝フレンドくん、可愛いですね、癒されますね」などといったコメントが多く寄せられている。

今回、成宮が投稿したこのBedmonsterは友人が作ってくれたもののようだ。モンスターにはアロマの香りが付いていて、添い寝に最適のものになっているという。成宮が愛用していることを知ったファンたちの多くはこの添い寝フレンドになりたがっているようだった。