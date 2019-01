スタイリッシュに動くドット絵が魅力のアクションゲーム「Momodora:月下のレクイエム」Switch版が配信スタート！

DANGEN Entertainmentは、Nintendo Switch版「Momodora:月下のレクイエム」の配信を本日1月10日より開始した。価格は1620円(税込)。

Bombservice社開発の2D探索型アクションアドベンチャーゲーム「Momodora:月下のレクイエム」が、Nintendo Switchにてリリースされた。Momodoraシリーズの4作目となる本作は、プレイヤーが主人公のカホとなって、大陸を脅かす“呪い”から人々を解放するため、壮大に広がる世界へと旅立つ物語。

コンボをベースとする近接攻撃に遠距離攻撃を組み合わせ、ハイスピードアクションを満喫しよう。ミステリアスで壮観な世界をくまなく探索し、個性あふれるキャラクター達と出会いを重ねることで、“呪い”の真の内幕を解き明かしていく。

■Momodora:月下のレクイエム」概要

「Momodora:月下のレクイエム」は、近接攻撃、弓矢での遠距離攻撃、そして回避アクションから成るハイスピードバトルを特徴としています。プレイヤーはゲーム内の色とりどりのステージを探索しながら、ボスと戦い、次のステージの扉を開く鍵となるアイテムを見つけ出します。カホは旅の道中、自身のミッションである呪いの根絶を目指しつつ、物語を盛り上げる多くのNPCたちと出会います。

物語

「Momodora:月下のレクイエム」は、尼僧であるカホを中心にし、死の“呪い”が覆う大陸で展開します。カホは、東部のカースト王国に、その“呪い”を根絶する手がかりを得るため旅立ちますが、その道中、ただ事ではない事実を知ることになります…

大陸を救うことを決心したカホは、さまざまな陸地を超え、モンスターと戦いアイテムを集め、“呪い”の内幕への手がかりを集めます。果たしてカホの旅は成功し、呪いを破り自身の大陸を救うことが出来るのでしょうか?

ゲームの特徴

彩り鮮やかな世界での壮大アドベンチャー

ハイテンポアクション:チェーンコンボ、回避アクション、長距離攻撃

惹きつけてやまない個性的なキャラクター達

息を飲むドットグラフィックス

アクションゲームファン大満足のボスバトル

スピードランに最適なゲームデザイン

アイテムのカスタマイズとそれが生み出す戦略性

不思議な物語を紡ぐタペストリー:イベント、ダイアログ、そして世界観

(C) 2016 Guilherme Melo Martins. All Rights Reserved. DANGEN ENTERTAINMENT is a trademark of Dangen Entertainment. Copyright (C) 2017 Dangen Entertainment. All rights reserved.