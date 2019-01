VRミステリーADV『東京クロノス』発売日決定!PC版は3月20日、PS版は7月を予定

MyDearestは、VRミステリーADV『東京クロノス』に関して、Oculus Go/Rift/Steam版の発売日を3月20日、PSVR版の発売時期を7月に決定しました。

本作は、「クロノス世界」と呼ばれる渋谷を模した異空間の中で、8人の幼馴染の群像劇が描かれるVRミステリーADVです。当初はOculus Go/Rift/Steam版が2月、PSVR版が5月の発売予定となっていたため、今回は発売延期を経ての発売日決定となります。

今回の発売延期は、「皆さまにより良いゲームをお届けしたい」というクリエイター陣の総意から決断したとのこと。今後に関しては、「体験版の配布なども含め、発売前から少しでも多くの皆さまに知っていただけるよう引き続き尽力してまいります」とコメントしています。

なお、今回の発売延期に伴うリワードの対応は下記のようになります。

・配送物も合わせて、お届け日を2019年4月とさせていただけますと大変幸いです。 ・発売日にあたる3/20には全員ゲームプレイができるよう、皆さまには前日3/19に「ゲームキー」およびプレイする方法を記したマニュアルを、CAMPFIREにご登録頂いているメールアドレス宛にお送りさせて頂きます。

■『東京クロノス』発売日の決定と延期についての詳細はこちら

https://camp-fire.jp/projects/81176/activities/70694#main

『東京クロノス』は、Oculus Go/Rift/Steam版が3月20日、PSVR版が2019年7月発売予定です。

