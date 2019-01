レイニーフロッグは、Nintendo Switch用ダウンロードソフト「ピースお絵かきパズル Pic-a-Pix」の配信を本日1月10日より開始した。価格は800円(税込)。

本作は、パズルの周りの数にあわせ、各行(横と縦)に同じマスの数を、同じ色で塗って絵を完成させるパズルゲーム。

パズルをクリアしていくと、6~24ピースで構成された動物や人物などの絵が完成する。350個以上のピースで作られたパズルは、好きな順番で、どのピースからでもチャレンジすることが可能。全てクリアした人向けに、追加コンテンツのパズルパックも用意されている。

操作はボタンとタッチの両方に対応。途中で詰まった時は、「直す」を選ぶと、間違いを修正してくれるが、使わずにクリアすると、ゴールドメダルがゲットできる。また、Joy-Conをシェアして友達と最大4人まで同時に楽しむことができる。

