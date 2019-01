タレントの小島瑠璃子さんが5年前の写真を公開し、反響を呼んでいます。

■「Cheers to a great 2019!!」

昨年は、バラエティ番組はもちろんのこと、ドラマ『コック警部の晩餐会』(TBS系)で女優デビューも果たし、活躍の幅を広げたこじるり。

先月12月には「子供の頃想像した25歳はもっとオトナでした」と綴り、25歳の誕生日を報告しました。

元旦には、撮影した思い出の写真らを投稿し、2018年を振り返りつつ「Cheers to a great 2019!!」(訳:素晴らしい2019年に乾杯!!)を綴っています。

■元旦から「バイトの神様」に

また、1日から放送されたコマーシャルも話題になっています。ダウンタウンの松本人志さんが「バイトの神様」を演じていることでお馴染みの「タウンワーク」のコマーシャル第4弾にこじるりが登場!

View this post on Instagram

👑 神 バイトバイトバイトバイト

A post shared by 小島瑠璃子(@ruriko_kojima) on Dec 28, 2018 at 3:52am PST

出演者の間宮祥太朗さんの友人に付き添う「バイトの神様」としてかわいい姿が公開されました。ネットでは「かわいすぎ」「こんな神様いたら~」との声で溢れました。

■ハタチの振袖姿を披露

来週月曜日14日は成人式ですが、8日に「5年前の今日」とインスタに投稿したのは、20歳の頃に撮影した振袖姿でおみくじを持ったこじるり。

View this post on Instagram

⛩ 5年前の今日.☃︎.'.°☽

A post shared by 小島瑠璃子(@ruriko_kojima) on Jan 7, 2019 at 11:55pm PST

5年前の2014年は、キャンペーンガールに起用されたり、初のテレビ番組の司会のを務めたり、世界女子バレーでスタジオMCを経験するなど、すでに人気急上昇中でした。

■「魅力が追加」「何を引いたの?」

この写真には、ファンからは多数の歓喜の声が寄せられています。また、手に持っているおみくじの結果が気になるという声も。

「幼い感じがする! かわいい~!」

「変わらないと思ってたけど、今は大人の魅力が追加されております」

「あどけない感じがいいね! おみくじの結果が気になる!」

「25歳の緑の着物も似合ってたけど、赤も素敵」

今と変わらぬかわいさですが、どことなくあどけなくて初々しさを感じますね。今年も多岐に渡る活躍が楽しみですね!

・合わせて読みたい→永野芽郁『3年A組』怖すぎる展開も「ホッとする…」写真に安堵の声

(文/fumumu編集部・冬野 とまと)