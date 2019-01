2019年度第76回ゴールデン・グローブ賞受賞俳優を一挙紹介！「テレビ部門」

第76回ゴールデン・グローブ賞が日本時間1月7日に発表された。2018年のテレビ・映画のショーレースの流れを決めるゴールデン・グローブ賞の結果は、多数の映画関係者・映画ファンが毎年待ちわびている。本稿では、同賞の演技部門で受賞した俳優たちを一挙に紹介する。

サンドラ・オー 「キリング・イヴ/KILLING EVE 」:ドラマ部門 女優賞

ゴールデン・グローブ賞授賞式の際のサンドラ・オー

「キリング・イヴ KILLING EVE」でドラマ部門女優賞を受賞したサンドラ・オーは、

韓国系カナダ人の女優であり、現在47歳。

主にテレビで活躍をしており、2005年から放送が開始された、

テレビドラマ「グレイズ・アナトミー 恋の解剖学」でエミー賞、ゴールデン・グローブ賞の助演女優賞を

受賞した経歴を持つ演技派である。

「キリング・イヴ KILLING EVE」は内容も評価が高く、アジア系の俳優として初めて

女優賞を受賞した事も話題を呼んだ。

映画では「サイドウェイ」(2004年)の演技が印象に残る。

リチャード・マッデン「ボディガード -守るべきもの- 」:ドラマ部門 男優賞

トロフィーを持つリチャード・マッデン

リチャード・マッデンは、スコットランド出身の男優で、現在32歳の若手俳優である。

「ゲーム・オブ・スローンズ」のロブ・スターク役で実直な役柄を演じ、有名になった。

男優賞を受賞した「ボディガード -守るべきもの-」でPTSDに悩む警察官を見事演じ切り、ブレイクを果たす。

2019年夏に全米で公開予定のエルトン・ジョンのサクセスストーリーを描いた「ROCKETMAN(原題)」

にも出演している。

レイチェル・ブロズナハン「マーベラス・ミセス・メイゼル」:ミュージカル/コメディ部門 女優賞

授賞式の際のレイチェル・ブロズナハン

ミュージカル/コメディ部門女優賞に輝いたレイチェル・ブロズナハンは多数の受賞・ノミネート歴を持つ

演技派女優である。

いまだ28歳でありながら、「ハウス・オブ・カード 野望の階段」、アマゾンスタジオの

「ウディ・アレンの6つの危ない物語」で重要な役どころを演じ、キャリアをコツコツと積み重ねた。

そして、2017年からの「マーベラス・ミセス・メイゼル」で第75回・第76回と2年連続ゴールデン・グローブ賞の

女優賞を獲得し、アメリカを代表する女優となった。

マイケル・ダグラス「コミンスキー・メソッド」:ミュージカル/コメディ部門 男優賞

妻であるキャサリン・ゼタ・ジョーンズとマイケル・ダグラス

カーク・ダグラスを父に持つ映画界のエリートであるマイケル・ダグラスは、

「ウォール街」(1987年)でアカデミー賞主演男優賞を受賞した経歴を持つハリウッドの重鎮である。

あまりコミカルな印象のない彼であるが、2013年の映画「ラストベガス」で見せたような

コミカルな演技も見事であり、74歳の今になり新たな境地を開いた感がある。

俳優としてのキャリアが注目されがちだが、製作者としても才能を持っており、

「カッコーの巣の上で」(1975年)ではアカデミー作品賞を受賞、1979年の「チャイナ・シンドローム」でも

製作を務めている。

パトリシア・アークエット「ESCAPE AT DANNEMORA」(原題):リミテッドシリーズ/テレビムービー部門 女優賞

昔の面影も残るパトリシア・アークエット

昔の映画好きには懐かしい名前であるパトリシア・アークエットは、現在50歳。

クリスチャン・スレーターと共演した映画「トゥルー・ロマンス」(1993年)で人気女優の仲間入りをしたが、

その後不作が続き、活動拠点をテレビに移す。

テレビドラマ「ミディアム 霊能者アリソン・デュボア」の演技で演技派としての評価が高まり、

2014年のリチャード・リンクレイター監督の映画「6歳のボクが、大人になるまで。」で

世界中の助演女優賞を文字通り席巻した。

ダレン・クリス「アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺」:リミテッドシリーズ/テレビムービー部門 男優賞

アジアの血も入っているダレン・クリス

ダレン・クリスは、テレビドラマ「glee/グリー」で人気を獲得した31歳の若手俳優である。

それ以外の俳優としての活動はまだあまりなく、「アメリカン・クライム・ストーリー」の第2シーズンにあたる

「アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺」で連続殺人犯であるアンドリュー・クナナンを演じ、

役者としての成功を収めた。

その他、ミュージシャンとしても活動をしている。

アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺

原題:AMERICAN CRIME STORY THE ASSASSINATION OF GIANNI VERSACE: AMERICAN CRIME STORY

アメリカ

パトリシア・クラークソン「KIZU-傷-」:助演女優賞

パトリシア・クラークソン

パトリシア・クラークソンは、主に映画界で活躍していた名脇役である。

現在59歳の彼女は、映画「エデンより彼方に」(2002年)で全米批評家協会助演女優賞を受賞、

「エイプリルの七面鳥」(2003年)でアカデミー助演女優賞・ゴールデン・グローブ賞助演女優賞に

ノミネートされるなど演技には定評がある。

テレビドラマでは「ハウス・オブ・カード」のジェーン役が有名であるが、

ゴールデン・グローブ賞の受賞は今回が初となる。

KIZU-傷ー

原題:SHARP OBJECTS

アメリカ

ベン・ウィショー「英国スキャンダル〜セックスと陰謀のソープ事件」:助演男優賞

ベン・ウィショー

ベン・ウィショーは、現在38歳のイギリスの俳優である。

元は舞台俳優であったが、映画界で主にキャリアを積んだ。

映画では、「パフューム ある人殺しの物語」(2006年)の主役で脚光を浴び、

「007 スカイフォール」(2012年)以降の若きQ役を演じ、話題を呼んだ。

その他、「パディントン」シリーズのパディントン役の声も務めるなど幅広い活動をしている。

今まで賞には無縁であったが、今回初めての演技賞受賞を果たした。

英国スキャンダル~セックスと陰謀のソープ事件~

原題:A VERY ENGLISH SCANDAL

イギリス

まとめ

話題をさらったブライアン・メイ

いかがだっただろうか。

第76回ゴールデン・グローブ賞演技賞は、新旧俳優のバランスの取れた受賞結果となった。

また、テレビ部門でありながら、映画界で著名な俳優が受賞するという

これからの映画・テレビの力関係の変化が垣間見える結果でもある。

「ゴールデン・グローブ賞受賞でこの人を初めて知った!」という方も、

受賞した俳優たちの今後の活躍を楽しみにしていただきたい。