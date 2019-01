バンダイナムコアミューズメントのJAEPO2019出展情報が公開！ジョジョ、SAOのアーケードゲームやVRアクティビティを展開

バンダイナムコアミューズメントは、幕張メッセにて1月25日から27日に開催予定の「ジャパン アミューズメント エキスポ 2019(JAEPO2019)」のブース出展情報を公開した。

今回のブースはユーザーと共にという想いを込めた「SHARE WITH」を合言葉に、「新しい遊びの世界の『フェス』」というコンセプトのもと展開。ビデオゲームやプライズのほかにVRなど、幅広いユーザーに向けた最新のアーケードゲームやアクティビティが用意される。

人気コンテンツ「ジョジョの奇妙な冒険」を題材としたスタンドバトルロイヤル「ジョジョの奇妙な冒険 ラストサバイバー」や「ソードアート・オンライン」シリーズのキャラクター達を操作して、ダンジョンを探索するアクションRPG「ソードアート・オンライン アーケード ディープ・エクスプローラー」、知力と駆け引きで戦うテキサスホールデム・ポーカーを題材にした「ポーカースタジアム」など完全新作となるアーケードゲームや、VRアクティビティ「ゴジラVR」「冒険川下りVR ラピッドリバー」、猛獣逃げきりアクティビティ「ニゲキル」などバンダイナムコアミューズメントならではのバラエティ豊かなラインアップのブースとなっている。

■主なラインアップ

「ジョジョの奇妙な冒険 ラストサバイバー」(2019年夏稼働予定)

〔ジャンル〕 スタンドバトルロイヤル

「ジョジョの奇妙な冒険 ラストサバイバー」は、大人気コンテンツ「ジョジョの奇妙な冒険」を題材とした最新アーケードタイトルです。最大20名まで同時参加が可能なネットワーク対戦ゲームで、「ジョジョの奇妙な冒険」第3部から第5部に登場するキャラクター達による、緊迫したスタンドバトルが楽しめます。

「ソードアート・オンライン アーケード ディープ・エクスプローラー」(2019年春稼働予定)

〔ジャンル〕 探索アクションRPG

「ソードアート・オンライン」シリーズに登場するキャラクター達を操作して、ダンジョンを探索しながら次々と現れる敵をなぎ倒す爽快アクションと、探索で手に入れたアイテムを用いた自由で奥深いパーティカスタマイズが魅力の「探索アクションRPG」。入手したキャラクターやアイテムはリアルカード印刷も可能です。爽快なハックアンドスラッシュのゲームプレイを通して、SAOの世界観に浸りながら、キリトやアスナ達との果てなき冒険を楽しむことができます。

「ポーカースタジアム」(2019年春稼働予定)

〔ジャンル〕 ネット対戦ポーカー

「ポーカースタジアム」は世界中で人気のマインドスポーツであるテキサスホールデム・ポーカーを題材としたネット対戦ゲームです。日本で良く知られたポーカーと違い、1人2枚ずつ配られる手札と全員が使える 5枚の共通カードの組み合わせで役を作って競い合います。自信がある時は賭けるチップ額をつり上げたり、弱いカードでも強気に賭けて相手を勝負から降ろしたりと、欺いたり見破ったりの駆け引きが存分に楽しめます。本作では大画面2モニターの専用筐体と最新のグラフィックスで、本当にポーカーテーブルを囲んでいるような臨場感を感じながら全国のプレイヤーと真剣勝負ができる、全く新しい対戦ゲームとなっています。

その他出展予定機種一覧

その他出展アクティビティ一覧

VR ZONEで人気の最新VRアクティビティ「ゴジラVR」「冒険川下りVR ラビットリバー」と、大阪で話題の施設VS PARKからデジタルアクティビティ「猛獣逃げきりアクティビティ ニゲキル」がバンダイナムコアミューズメントのブースに登場します。

「ゴジラVR」(VRアクティビティ)

この一撃は外せない ゴジラの圧倒的な巨体、絶望的な破壊、次々と撃墜される仲間たち…ゴジラの猛威を間近で体験、攻撃ヘリ部隊の一員となってゴジラと戦うVRアクティビティです。

「冒険川下りVR ラピッドリバー」(VRアクティビティ)

岩場に激突!滝つぼに飲み込まれる!転覆する!?本当の激流下りのように、次々訪れる絶体絶命のピンチをみんなで切り抜けて幻の遺跡を目指します。

※VRアクティビティの設置施設情報は(https://vrzone-pic.com/)をご覧ください。

「猛獣逃げきりアクティビティ ニゲキル」(デジタルアクティビティ)

VS PARKで1番人気のアクティビティで、チーターや恐竜など9種類の猛獣から逃げるため10mの走路を駆け抜けます。

※VS PARKの情報は(https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/)をご覧ください。

■バンダイナムコアミューズメント ブースステージイベント

※イベント内容、日程等は予告なく変更される場合がございます。

「ジョジョの奇妙な冒険 ラストサバイバー」スペシャルステージ

【開催日】1月25日(金)、1月26日(土)

【開催日】1月25日(金)、1月26日(土) 「機動戦士ガンダム エクストリームバーサス2」スペシャルステージ

【開催日】1月26日(土)

【開催日】1月26日(土) 「ポーカースタジアム」スペシャルステージ

【開催日】1月26日(土)、1月27日(日)

【開催日】1月26日(土)、1月27日(日) 「ソードアート・オンライン アーケード ディープ・エクスプローラー」スペシャルステージ

【開催日】1月26日(土)、1月27日(日)

【開催日】1月26日(土)、1月27日(日) 「鉄拳 7 FATED RETRIBUTION ROUND 2」エキシビショントーナメント

【開催日】1月27日(日)

※詳しい情報は弊社JAEPOブース特設ページ(https://bandainamco-am.co.jp/am/event/jaepo2019/)にて順次公開いたします。

■「JAEPO ショップ」に「アイドルマスターオフィシャルショップ」のグッズが登場!

会場内にある「JAEPO ショップ」にて「アイドルマスターオフィシャルショップ」のオリジナルグッズの販売を行います。

取り扱いグッズ一例

【品名】エンブレムキーリング

【価格】各1,300円(税込)

【仕様】H92×W35mm 合皮製

【品名】スマートカードケース

【価格】各1,900円(税込)

【仕様】H99×W68mm 合皮製・裏面に IC カードを収納可能

そのほか各アイドルマスターシリーズのグッズを取り扱います。

※「アイドルマスターオフィシャルショップ」の情報は(https://bandainamco-am.co.jp/chara_shop/idolmaster/)をご覧ください。

※「JAEPOショップ」では「アイドルマスターオフィシャルショップ」の商品の一部を販売いたします。

