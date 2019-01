カプコンは、

先日お伝えした

ニンテンドースイッチ版『ドラゴンズドグマ:ダークアリズン』にて、あらかじめダウンロードを本日1月10日より開始しました。

本作の正式な発売日は4月25日で、価格はパッケージ版が3,990円+税、ダウンロード版が3,694円+税となります。ダウンロード版の方が少しだけお安くなっていますので、今の内にあらかじめダウンロードを行っておいてはいかがでしょうか。

なお本作は、オンライン環境があれば他のプレイヤーが作成したキャラクター「ポーン」を借りたり、世界中のプレイヤーで挑む大人数参加型の戦闘などを体験することができます。ニンテンドースイッチ版では、これらのオンライン要素を「Nintendo Switch Online」に加入していなくても楽しむことが可能です。

■『ドラゴンズドグマ:ダークアリズン』あらかじめダウンロードはこちら

https://ec.nintendo.com/JP/ja/titles/70010000009786

茶っプリン