相模原を全国にPRしませんか？第13代相模原市観光親善大使【2019年度募集】

相模原市観光親善大使事業運営委員会は、第13代「相模原市観光親善大使」を募集しています。任期は2019年４月１日〜2020年３月31日。募集は３人以内。

応募資格は市内在住・在勤・在学の18歳以上（4月1日時点）の男女。モデルなどの専属契約がなく、観光イベントやキャンペーン、各メディアなどで観光ＰＲなどの業務ができる人。土日祝日含め年間15回程度参加でき、親善大使のＳＮＳで活動内容などの報告を積極的にできる人。書類、面接審査を経て決定します。賞金として５万円が進呈されます（他活動時報酬有り）。

募集期間は1月4日(金)〜31日(木)。応募方法など詳細は（一社）相模原市観光協会【電話】042-771-3767へ。

開催日

2019年1月4日(金)～2019年1月31日(木)

※応募期間（郵送の場合は1月31日消印有効）

住所

神奈川県相模原市相模原市緑区橋本6-4-15 Flos橋本3F

問い合わせ

相模原市観光協会

電話

042-771-3767

メールアドレス

info@e-sagamihara.com

備考

【申込方法】

所定の応募用紙に必要事項を記入し、直接持参又は郵送、メール（応募用紙添付）で提出

＜提出先＞

〒252-0143

相模原市緑区橋本6-4-15 Flos橋本3F

相模原市観光親善大使事業運営委員会事務局

（一般社団法人 相模原市観光協会内）

※メールの際は、件名に【相模原市観光親善大使募集】と入れてください。メール受信後、確認メールを送信します。

ホームページ

http://www.e-sagamihara.com/basic-information/kankoutaishi/kankoutaishi_11th_entry_52bbc855cfa60/index.html