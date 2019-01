「マーベル・フューチャーファイト」に「ファンタスティック・フォー」のヒーローが登場！

Netmarbleは、iOS/Android用アプリ「マーベル・フューチャーファイト」において、「ファンタスティック・フォー」のヒーローを実装した。

■遂に、「ファンタスティック・フォー」ヒーローが新登場!新ユニフォームも多数追加!

1961年にコミックが発刊された「ファンタスティック・フォー」の、「ミスター・ファンタスティック(リード・リチャーズ)」、「インビジブル・ウーマン(スーザン・リチャーズ)」、「ヒューマン・トーチ(ジョニー・ストーム)」、そして「ザ・シング(ベン・グリム)」は、これまで何世代にもわたり愛されてきたコミックのヒーロー達です。

「ファンタスティック・フォー」の4人と共に、彼らの因縁の敵である「ドクター・ドゥーム」と「ヴィクトリアス」も登場いたします。

新登場の6人に加え、「ファンタスティック・フォー」メンバーの友人であり、「ファンタスティック・フォー」チームの元メンバーだった「クリスタル」と「シー・ハルク」に、「ファンタスティック・フォー」の新しいコスチュームを追加いたしました。さらに、今回のアップデートでは、Marvel Gamesと共同でネットマーブルが設計した「ムーンガール」の新しいコスチューム、「モンスターズ・アンリーシュド!」も登場いたします。

「ミスター・ファンタスティック」を中心に繰り広げる新しいエピッククエストも追加いたしました。プレイヤーはエピッククエストを開始するとすぐに「ミスター・ファンタスティック」を入手することができ、エピッククエストをクリアする毎に強化されます。「ミスター・ファンタスティック」は、Tier-3にクラスアップすることでアルティメットスキルが使用できるようになります。

さらに、「ミスター・ファンタスティック」、「インビジブル・ウーマン」、「ヒューマン・トーチ」、「ザ・シング」、「ドクター・ドゥーム」、「ヴィクトリアス」、「クリスタル」、「シー・ハルク」、「ムーンガール」は、潜在能力の解放も行えるようにしました。

他にも、新機能となるキャラクターランクボードを追加いたしました。キャラクターランクボードは、「最も人気のあるキャラクター」、「ワールドボスランクボード」、「新しいコミックカード」と「カードコレクション」を見ることができ、「モンスターズ・アンリーシュド!」の新しいユニフォームコレクションも確認できます。

ファンタスティック・フォー」がマーベル・コミックスにデビューした時と同じように、今回「マーベル・フューチャーファイト」にデビューする「ファンタスティック・フォー」を見てマーベルの皆はとても興奮しています。素晴らしい能力を持つ彼らは、未知のものへの旅に向かい、時には仲間同士で言い争うかもしれませんが、最後には世界を宇宙最大の危機から守るために協力して悪に立ち向かうのです。

(C)2019 MARVEL (C)Netmarble Corp. & Developed by Netmarble Monster Inc. 2019 All Rights reserved.