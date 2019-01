「Dragon Marked For Death」オーケストレーション風景を紹介するミュージックビデオが公開！

インティ・クリエイツは、2019年1月31日発売予定のNintendo Switch用ソフト「Dragon Marked For Death」について、ミュージックビデオと生放送、あらかじめダウンロードの情報を公開した。

■オーケストレーション風景を紹介するミュージックビデオを公開

「Dragon Marked For Death」全77曲のオーケストレーション風景を紹介するMV(ミュージックビデオ)が公開。「Dragon Marked For Death」の物語が繰り広げられる”レムリア大陸”は、5つの国々により統治されており、それぞれの国には地方色の濃い音楽が存在する。

その地方色を再現すべく、サウンドプロデューサーのIppo Yamada氏の依頼で、レコーディングプロデューサー仲間将太氏 (※1) を迎え、ボストン(アメリカ)、プラハ(チェコ)、クアラルンプール(マレーシア)、沖縄の世界4カ所で、オーケストラサウンドの同時収録を敢行。その風景が1本の紹介映像にまとまっている。

※1 仲間将太(なかましょうた)

Video Game Orchestraの総合プロデューサー。VGOから派生したプロダクション会社がsoundtrek。「ゴッドイーター」、「ライトニング リターンズ ファイナルファンタジーXIII」、「キングダム ハーツ HD 2.5 リミックス」、「ファイナルファンタジーXV」などの録音に関わる。

STAFF CREDIT

INTI CREATES Co., LTD. Presents

"Theme of Dragon Marked For Death"

Composer: Ippo Yamada

Arranger/Orchestrator: SNSM

Producer/Recording Director: Shota Nakama

Mixing Engineer: Falk Au Yeong

Mastering Engineer: Ryo Kawakami

Performed

soundtrec Orchestra at Fraser Performance Studio

Filmharmonic Orchestra, Prague at Smecky Music Studio

Electric Guitar: Masato Itoh

Electric Bass: Louis A. Ochoa

Piano: Devin Kinoshita

Drums: Shunsuke Uehara

Recorded & Produced by soundtrec

Filmed by Ernesto Galan

Edited by Phono-Vision

■情報番組開始のお知らせ

1月16日(水) 夜9:00から、隔週配信のドラゴン・マークト・フォー・デス情報発信番組「Dragon Marked For Live」の配信を開始します!

MCに声優の田中健大さん(俳協)を迎え、レギュラー出演者として宮澤名人(インティ・クリエイツ)が参加。ドラゴンMFDの最新情報はもちろん、インティ・クリエイツのあらゆるタイトルの情報をお伝えします!

第1回は「Dragon Marked For Death」に出演している声優陣の情報を初公開! その他、最新情報を紹介予定です! ご視聴よろしくお願いします!

番組名:Dragon Marked For Live 第1回

日時:2019年1月16日(水) 夜9時~

MC:田中健大(俳協)

出演:宮澤名人(インティ・クリエイツ)

配信:

ニコニコ動画 http://live.nicovideo.jp/watch/lv317834719

Youtube Live https://gaming.youtube.com/user/inticreates/live

FRESH! https://freshlive.tv/inticreates/259088

■本日よりダウンロード版の”あらかじめダウンロード”開始!

本日(1月10日)より「Dragon Marked For Detah」のダウンロード版である「Dragon Marked For Death ベーシックセット - 皇女と戦士 -」と「Dragon Marked For Death エキスパートセット - 忍びと魔女 -」のあらかじめダウンロードを開始しています!

下記のあらかじめダウンロード期間に購入すると、パッケージ版の初回生産特典と同様のDLC装備「雷霆の武具」が付属します! 価格は各1,960円(税込)です。ダウンロード版をご検討の皆様は、是非この期間にお買い求めください!

あらかじめダウンロード期間:2019年1月10日0時00分~1月30日23時59分

Dragon Marked For Death ベーシックセット - 皇女と戦士 -

https://ec.nintendo.com/JP/ja/titles/70010000001452

Dragon Marked For Death エキスパートセット - 忍びと魔女 -

https://ec.nintendo.com/JP/ja/titles/70010000017107

DLC装備「雷霆の武具」

※「追加プレイアブルキャラクター」を1,815円(+税)で追加購入可能です。

※「追加クエスト龍血の郷(2019年1月31日配信開始)」と「追加シナリオ龍血の盗賊編(2019年3月28日配信予定)」がプレイできる「追加シナリオシーズンパス」を907円(+税)で追加購入可能です。

(C) Marvelous Inc. / INTI CREATES CO., LTD.