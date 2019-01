ソラ役・入野自由さんも参加した「キングダム ハーツ III」のイベント「光と闇の塔 TOKYO SKYTREE」をレポート

2019年1月8日から3月5日まで東京スカイツリーにて開催される「キングダム ハーツ III」のイベント「光と闇の塔 TOKYO SKYTREE」。ゲストとしてソラ役の声優・入野自由さんと、シリーズファンの俳優・本郷奏多さんが出席した初日の模様をお届けしよう。

「光と闇の塔 TOKYO SKYTREE」は、シリーズ最新作「キングダム ハーツ III」が1月25日に発売されることを記念して行われるイベント。地上450メートルの高さにある天望回廊を“光と闇の塔”に見立て「キングダム ハーツ」の世界観を体感できる装飾が施されるほか、地上350メートルの天望デッキではオリジナルコンテンツ「KINGDOM HEARTS PREMIUM ROUND THEATER」(キングダム ハーツ プレミアムラウンドシアター)の上映が行われる。

また、天望回廊にはイベント限定グッズを販売する特設ショップや、オリジナルポストカードがもらえるスタンプラリーなども用意されている。天望回廊には「キングダム ハーツ」の装飾だけでなく、これまでのパッケージやグッズなどを展示したコーナーも設置されており、シリーズの軌跡を懐かしめるようにもなっている。

イベントは1月8日から3月5日にかけて開催されるが、初日には「キングダム ハーツ」シリーズの主人公・ソラ役を務める入野自由さんと、シリーズ1作目からプレイしている俳優の本郷奏多さんが参加。この日初お披露目となったプレミアムラウンドシアターの映像を実際に視聴したほか、トークショーとして天望回廊を回ってみての感想などを語ってくれた。

入野自由さん

本郷奏多さん

プレミアムラウンドシアターの映像を見た入野さんは、一番最初に参加したのは中学生頃のため「そのときの声をここで聞くことになるとは思わなかったです」と感想を語る。本郷さんも懐かしさを感じたようで「子供のころからプレイしていた映像もあって、ソラの成長が感じられます」とコメント。また、2人とも「キングダム ハーツ」と言えば宇多田ヒカルさんが歌う「光」というイメージがあるようで、この曲を聴くと思いだすものがあると口をそろえていた。

なお、映像は3月5日までの会期中、毎日上映されるが、時期によって上映スケジュールが異なるため、詳細については公式サイトをチェックしてほしい。

続いて天望回廊については、昔の台本やそこに書かれた自身のサインなどを見た入野さんが懐かしさに浸りつつ思い出を語る。当時はありのまま演じていたが、ソラと共に歩んできたこと、「キングダム ハーツ」という作品に関われていることは、今になって「信じられない思いでいっぱい」だという。入野さんと2人で天望回廊を回った本郷さんは、合間に収録エピソードなどを聞かせてもらったようで「幸せな時間が過ごせました」と嬉しい様子を見せていた。

2人は回廊内のフォトスポットで撮影も楽しんだという。エレベーターのすぐ近くにある玉座が置かれたスペースでは、入野さんがポーズをとっているときにたくさんの人が入ってきたというエピソードが語られた。非常に恥ずかしかったようだが、「そういったことも含めて楽しんでほしい」とは当人の談。さらにキーブレード墓場では2人で撮影したようで、本郷さんは一緒に撮った写真を「宝物です」と話し、ファンらしい一面も。

会場で販売されるグッズについては、入野さんがハンカチをおすすめ。ミッキーやハート、王冠マークがあしらわれたモノグラムデザインとなっており、「会社員の方でも使えると思います」と普段使いできそうなデザイン性を評価していた。本郷さんはお土産としてはオーソドックスながらもクッキー缶をプッシュ。デザイン缶が「すごくディズニーっぽい」ところが気に入ったようで、クッキー1枚1枚にデザインがプリントされているところにも驚いた様子だった。

また、2人とも気になっている商品として、スカイツリーとのコラボキーブレードをデザインしたキーホルダーがある。こちらは1月25日からの発売となるので、購入を考えている人は発売タイミングに注意しておこう。

最後にトークショーの締めくくりとして、入野さんは「もっとたくさんの人に見てもらえるように、そして1月25日発売の『キングダム ハーツ III』をプレイしていただけるように、僕ももっといろんな人に伝わるように頑張ります。ぜひたくさんの人に楽しんでいただきたいです」と、本郷さんは「いちファンとして非常に楽しく満足したイベントでした。3月5日まで開催されていますが、ゲーム発売前だと期待感も高まると思いますので、ぜひ足を運んでいただけたらと思います」とコメントした。

