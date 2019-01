牧場シミュレーションゲーム「クラウド＆シープ2」詳細が公開！販売価格も1980円に決定

ワーカービーは、2019年1月17日に発売予定のNintendo Switchダウンロード用ソフト「クラウド&シープ2」について、本日1月10日よりゲーム情報の詳細を公開した。

■「クラウド&シープ2(Clouds & Sheep 2)」とは

もふもふヒツジと一緒に楽しく暮らそう!ほのぼの系、牧場シミュレーション!

のんびり暮らすヒツジたちは、あなたに遊んでもらえると、とっても幸せ♪ジャンプさせたり、しっぽを引っ張って転がしたり、トランポリンやシーソー、ぶらんこで遊ばせよう。かわいい赤ちゃんヒツジも産まれるよ。牧場をにぎやかにデコレーションして、どんどん大きくしていこう。もふもふヒツジと一緒に楽しく暮らそう!

牧場経営とヒツジのお世話があなたのお仕事です。羊毛を集め、草花や木々を植えよう。雲を集めて雨雲を作り、雨を降らせて飲み水を用意してあげよう。ときどき、ヒツジたちはあなたにお願いをしてくるよ。がんばってお願いを叶えてあげよう!ヒツジたちと一緒に、楽しい牧羊ライフを満喫しよう!

■製品概要

【ゲーム名】クラウド&シープ2(Clouds & Sheep 2)

【対応機種】Nintendo Switch ※ニンテンドーeショップからのダウンロード

【発売予定日】2019年1月17日(木)発売開始予定

【ジャンル】牧場シミュレーションゲーム

【プレイモード】TVモード、テーブルモード、携帯モード

【価格】ダウンロード版 1,980円(税込)

【対応言語】日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語

【プレイ人数】1~2人

【CERO】A(全年齢対象)

ニンテンドーeショップはこちら

https://ec.nintendo.com/JP/ja/titles/70010000016106

(C) www.handy-games.com GmbH / published by Worker Bee Inc.