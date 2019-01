アルファベットでも遊べるナンプレ「ABCナンプレ Word-a-Pix」が1月17日に発売決定！

レイニーフロッグは、Nintendo Switch用ダウンロードソフト「ABCナンプレ Word-a-Pix」を、2019年1月17日より配信開始する。

■パズルをしながら、英単語も学べる!

「ABCナンプレ Word-a-Pix」はリラックスタイムや頭のリフレッシュに最適なパズルゲームです。数字もしくはアルファベットをパズルの途中で、自由に切り替えて遊ぶことができます。

各数字やアルファベットは、各行と各列、また3×3のマス内に1回のみ表示されます。アルファベットでクリアした場合は、9文字の単語となり、意味も表示されます。間違っている数字や文字を消してくれるアシスト機能も収録しています。全300問のパズルにチャレンジしてみましょう。

製品概要

ジャンル:パズル

発売元:レイニーフロッグ合同会社

プラットホーム:Nintendo Switch

配信開始日:2019年1月17日(木)

価格:800円(税込)

開発会社:Lightwood Games

CERO:A(全年齢対象)

公式サイト

https://www.rainyfrog.com/ja/game/word-a-pix

ニンテンドーページ

https://ec.nintendo.com/JP/ja/titles/70010000016438

(C)2019 Lightwood Games Ltd.Licensed to and published by Rainy Frog LLC.