カプコンは、「戦国BASARA」シリーズのキャラクター「長曾我部元親」とトヨタレンタカーがコラボレーションしたオリジナルラッピングカーの展示および貸出を実施する。

■イベント「長宗我部元親ラリー冬の煌めき2days」にあわせキャラクター入りオリジナルラッピングカーが登場!

1月13日・14日の2日間、高知県立歴史民俗資料館にて開催されるイベント「長宗我部元親ラリー冬の煌めき2days」にあわせて、イベント初であり、「長曾我部元親」初ともなるラッピングカーが制作された。

このラッピングカーは、1月13日・14日の2日間、高知県立歴史民俗資料館にて展示と夜間ライトアップがされる。イベント終了の1月15日から3月末までの期間は、トヨタレンタカー高知空港店にて一般向けに貸出もされる予定だ。

