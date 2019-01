「ドラゴンポーカー」第60回デュエルマッチ本戦が開催！今回のルールは殲滅戦

アソビズムは、iOS/Android向けアプリ「ドラゴンポーカー」において、本日1月10日より「第60回デュエルマッチ本選」を開催する。

■「第60回デュエルマッチ本戦」開催!

デュエルマッチは、3ターンで1戦が完結し、1vs1で遊べるリアルタイム対人バトルです。バトルには「殲滅戦」「防衛戦」「争奪戦」と3種類のルールがあり、本戦では開催回ごとに、特効スキルとバトルの種類が変わります。

※練習戦、フレンド戦では全てのルールをお試し頂けます。

開催期間

2019年1月10日(木)~1月13日(日)まで

デュエルマッチ開催時間

7:00~7:59

12:00~12:59

17:00~17:59

22:00~22:59

第60回・ルール

殲滅戦

勝利条件:終了時のBPが多ければ勝利、もしくは相手のモンスターを全滅させれば勝利

第60回・特攻スキル

咬・打

■「デュエルマッチ」を始める前に

デュエルマッチでは、通常よりも高い効果を発揮する「特効スキル」が設定されています。今回の「デュエルマッチ」の特効スキルは、咬・打です。特効スキルのカードをデッキに入れて、有利にバトルを勝ち進めましょう。

■「デュエルマッチ」のバトルについて

デュエルマッチは、初めにお互い「攻撃セット」を1つ選んで場に出し、出した「攻撃セット」の属性で先攻を決める勝負を行ないます。火は森に勝利、森は水に勝利、水は火に勝利します。同属性の場合は引き分けとなり、次のターンに進みます。属性勝負で勝てば先攻、負ければ後攻となり、場に出した「攻撃セット」で相手に攻撃を行ないます。また、「特殊カード」はバトル中に1回のみ場に出すことが可能で、場に出したカードの属性を反転させたりするなど、様々な効果を発揮します。

バトルは、基本的に3ターンで決着をつけます。「殲滅戦」と「防衛戦」に関しては、3ターンで決着がつかなかった場合(全て引き分け、またはBPが同じだった場合)、勝利条件を満たすまでバトルを行なうサドンデスモードに入ります。

■対人戦を勝ち抜いて、報酬を手に入れよう!

デュエルマッチ開催期間中の勝利数や、終了時のリーグランキング順位に応じて、ドラゴンメダルやSレアガチャチケット、女神スキルフェアリー等の報酬を獲得できます。また、累計勝利数の条件を達成すると、限定カードを獲得できます。デュエルマッチに挑戦し、限定報酬を手に入れましょう!

累計勝利数 50勝報酬「ヘルメス」

累計勝利数 100勝報酬「ニュクス」

累計勝利数 200勝報酬「ヘパイストス」

■「デュエルメダル交換所」で子分カードを手に入れよう!

デュエルマッチ本戦に参加すると、1戦ごとに「デュエルメダル」が手に入ります。獲得したデュエルメダルは「デュエルメダル交換所」にて子分カード「ダーインスレイブ」「ブリューナク」「ヤグルシ」「魔獣の牙」「ハルパー」「アイギスの盾」、また、子分カード専用の進化素材として「ルーンのハンマー」などに交換することができます。デュエルメダルを貯めて、子分カードを手に入れましょう!

※デュエルメダル交換所の景品は随時追加予定です。

「ダーインスレイブ」

「ブリューナク」

「ヤグルシ」

「魔獣の牙」

「ハルパー」

「アイギスの盾」

「ルーンのハンマー」

■イベント「タワーダンジョン」開催!

開催期間

2019年1月10日(木) 12:00~1月21日(月) 11:59まで

参加条件

レベル150以上

タワーデッキの戦闘力が80000以上

タワーデッキに「装備不可カード」が装備されていないこと

タワーデッキに任意の「オーバードライヴ」が装備されていること

※「タワーダンジョン」チュートリアル後に「オーバードライヴ」を1つ獲得可能です。

※SPブースト、EXPブースト、SDPブースト不可

※SPスキル「カード化UP」「BET倍」使用不可

※ダンジョンへの進入時に、最大スタミナの6分の1を消費

オーバードライブシステム

「タワーダンジョン」では、装備することでバトル時に「超必殺技」を使用できるようになる「オーバードライブシステム」を搭載。カスタマイズしたオーバードライブを駆使して、100階層に待ち受けるラスボスの討伐を目指しましょう!

■タワーダンジョンにて「古代魔導士の試練場」開催!

「古代魔導士の試練場」は、全6階層のダンジョンです。全ての階層にボスが出現し、ミッションクリアや宝箱などから、倒したボスのカードを稀に入手することができます。また、倒すのにかかった合計ターン数が表示され、それに応じた称号をもらうことができます。

※SPブースト、EXPブースト、SDPブースト不可

※SPスキル「カード化UP」「BET倍」使用不可

※ダンジョンへの進入時に、最大スタミナの6分の1を消費

参加条件

レベル150以上

タワーデッキの戦闘力が80000以上

タワーデッキに「装備不可カード」が装備されていないこと

タワーデッキに任意の「オーバードライヴ」が装備されていること

※「古代魔導士の試練場」ではバトル中の乱入はできません

